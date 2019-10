In Wildeshausen heißt es „O’zapft is!“

Oktoberfeste in der Kreisstadt

+ © Rinne(3)/Hansemann „Hahn im Korb“: Kellner „Tobi“ mit den Damen des nach ihm benannten Stammtisches „Tobis fesche Mädels“. © Rinne(3)/Hansemann

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Wer ein zünftiges Oktoberfest feiern möchte, muss dafür nicht gleich nach München fahren: Wer wollte, hatte am Wochenende in Wildeshausen gleich zwei Mal die Gelegenheit dazu: „O’zapft is!“ hieß es am Samstagabend im Saal der Gildestube in Wildeshausen. Wirt Holger Munke begrüßte etwa 160 Gäste, die allesamt im zünftigen Dirndl oder in Krachlederner erschienen waren. Munke erklärte, warum es überhaupt zum ersten Oktoberfest in der Gildestube gekommen war: „Leider wird das Oktoberfest im Krandel nicht mehr gefeiert“, bedauerte der Gastronom. Dennoch gibt es einen Bezug zum bislang letzten Oktoberfest dort im Jahr 2017.