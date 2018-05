„Heavy-Metal-Klaas“ singt am Himmelfahrtstag

Ab 15 Uhr auf dem Platz vor der „Gildestube“

Wildeshausen - Vor knapp drei Wochen stand Klaas Müller aus Wildeshausen auf der Bühne des Finales von „The Voice Kids“ in Berlin. Der Zwölfjährige, der „Heavy-Metal-Klaas“ genannt wird, gewann den Wettbewerb zwar nicht, doch mittlerweile ist er in der Region ein gern gesehener Gast auf der Bühne. Am Himmelfahrtstag, 10. Mai, tritt er ab 15 Uhr auf dem Platz vor der „Gildestube“ in Wildeshausen auf und singt rund eine halbe Stunde für seine Fans.