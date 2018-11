Wildeshausen, Harpstedt und Dötlingen gedenken der Toten

Wildeshausen/Dötlingen/Harpstedt - In der gut gefüllten Friedhofskapelle in Wildeshausen roch es nach Eukalyptus-Hustenbonbons, die warme Luft der Heizkörper vertrieb langsam die Kälte aus den Gliedern, und Wolfgang Däubler trat nach vorne ans Rednerpult. Der stellvertretende Bürgermeister der Kreisstadt rief die Zuhörer auf, der Menschen zu gedenken, die durch Krieg und Terror umgekommen sind.

Gleiches taten Dötlingens Verwaltungschef Ralf Spille in der St.-Firminus-Kirche und Harpstedts Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder in der Christuskirche. Zum Volkstrauertag kamen viele Menschen in die Gotteshäuser der Region. Dabei zeigte sich, dass das alljährliche Gedenken oft einen aktuellen Bezug hat.

Däubler sprach von der Erinnerung an die Millionen, die in den Weltkriegen, aber auch bei Bundeswehreinsätzen in Afghanistan, am Horn von Afrika und in Mali ihr Leben lassen mussten. Aber er stellte auch die Verantwortung der jetzigen Generationen heraus. „Friedensarbeit beginnt bei jedem Einzelnen, direkt bei dir und mir. Es geht um Zivilcourage, darum furchtlos und frei zu sagen, was Sache ist, was in dieser Gesellschaft schief läuft“, so der stellvertretende Bürgermeister.

Für Däubler ist klar, dass „Frieden, Demokratie und Menschenrechte nicht vom Himmel gefallen sind, sondern von unseren Vorfahren unter vielen Opfern erkämpft wurden“. Es sei an der Zeit, diese Errungenschaften zu verteidigen und „nicht zu glauben, dass die Konflikte unserer Tage über einen erneuten Rassismus und Antisemitismus gelöst werden können“.

+ Pastorin Susanne Schymanitz sowie Andrea Kratzmann und Christa Verhaeg (von links) von der Waldreitschule im stillen Gedenken bei der St.-Firminus-Kirche. © bor

Im Anschluss gingen die Bürger mit der Wachkompanie der Schützengilde, der Feuerwehr und dem Spielmannszug auf den Friedhof, wo Kränze niedergelegt wurden. Oberstabsfeldwebel Norbert Engelmann sagte: „Wir denken heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.“

In der St.-Firminus-Kirche hatten die Konfirmanden den Gottesdienst mitgeplant. In ihrem Gebet sprachen sie von „Sehnsucht nach einer friedlichen Welt“ und den „Träumen von einer Welt, in der die Waffen schweigen“. Viele Bürger hatten sich vor dem Gottesdienst draußen eingefunden, wo Christa Verhaeg und Andrea Kratzmann von der Waldreitschule einen Kranz niederlegten.

Drinnen sprach Bürgermeister Spille von der Sorge der Männer, in den Krieg zu ziehen und nicht zu wissen, ob sie ihre Partner, Verwandten und Freunde wiedersehen. „Auch jetzt haben deutsche Soldaten in aller Welt und ihre Angehörigen diese Angst“, sagte er. Grundsätzlich sei „jeder Krieg eine Bankrotterklärung der Politik, der es nicht gelungen ist, Streitigkeiten friedlich zu lösen“.

+ Fleckenbürgermeister Stefan Wachholder thematisierte in seiner Rede die fünf großen Feinde des Friedens. © Oetjen

Persönlich wurde es, als Spille schilderte, wie er am Hartmannsweilerkopf in Frankreich die Schützengräben und Bunker des Ersten Weltkrieges gesehen hatte. Es sei beklemmend, durch die Landschaft zu fahren, wo 30.000 Menschen gestorben seien.

Der Gottesdienst in der Christuskirche in Harpstedt glänzte mit Vielfalt. So beteiligten sich der Posaunenchor sowie der Männergesangverein „Liedertafel“. Pastor Gunnar Bösemann kündigte zu Beginn an, dass es eine Andacht werde, die „eingebettet in die Erinnerung ist“ – und er sollte recht behalten. Während des Gottesdienstes betonte er immer wieder, dass „unbedingt Kraft aus der Erinnerung gewonnen werden muss“. Er machte sich das Jugendwort des Jahres (Ehrenmann) zur Basis seiner Predigt, die er mit einer Frage enden ließ: „Was heißt es, ein Ehrenmann zu sein?“

Wachholders Rede leitete in die Gegenwart über: Der seit 1945 in Deutschland anhaltende Frieden sei nicht die Normalität; in mehr als 300 kriegerischen Auseinandersetzungen und 30 Kriegen werde „gekämpft und gestorben“. „Leute wie der amerikanische Präsident versuchen, die fünf großen Feinde des Friedens (Habgier, Ehrgeiz, Neid, Wut und Stolz) wieder in den Köpfen der Menschen zu schüren.“

An der Veranstaltung in der Christuskirche nahmen auch die Feuerwehr und Samtgemeindebürgermeister Herwig Wöbse teil.

bor/lo