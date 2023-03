Gymnasiasten stellen erstmals in der Galerie Berlinicke aus

+ © Gymnasium Talentiert: Die Gymnasiasten haben ihr Können unter Beweis gestellt und zeigen nun ihre Werke. © Gymnasium

Wildeshauser Gymnasiasten stellen Malerei und Zeichnungen in der Galerie Berlinicke aus. Zum ersten Mal sind sie dort zu Gast.

Wildeshausen – Nein, an künstlerischer Vielfalt mangelt es den Ausstellungen in der Galerie Berlinicke in Wildeshausen nicht, aber nun steht doch eine Werkschau an, die es so noch nicht gegeben hat: Schüler des Gymnasiums Wildeshausen zeigen unter dem Titel „Land schafft Raum“ rund 80 Bilder und Zeichnungen. „Bei Berlinicke waren wir noch nie“, freut sich die Kunstlehrerin Gaby Tipper über die erste Ausstellung in der Galerie des ehemaligen Berufskollegen. Bekanntlich ist Hartmut R. Berlinicke im März 2018 überraschend verstorben.

Dass es nun zur Schüler-Schau kommt, liegt vor allem an zwei Gründen. „Der jetzige Kurs ist schon ein bisschen außergewöhnlich“, lobt die Lehrerin ihren „Ausnahmekurs“, der aus knapp 20 gleichermaßen engagierten und guten Schülern bestehe. Mit ihrer Einschätzung steht Tipper keineswegs alleine da. Als sie bei einem Besuch der Galerie Anfang des Jahres Fotos auf ihrem Handy zeigte, reagierten die Galeristinnen sehr angetan. Bettina-Maria und Maria Berlinicke führen das Haus zurzeit. Und dann Grund Nummer zwei: Im normalerweise eng getakteten Ausstellungsablauf gab es eine kleine Lücke, die die Schüler nutzen konnten.

Eine besondere Chance für die Schüler

Eine Chance, mit der die jungen Künstler des zwölften und 13. Jahrgangs nicht rechnen durften. Zwar gibt es immer mal wieder Ausstellungen im Kreishaus oder Stadthaus sowie natürlich auch in der Schule, aber in der Galerie sind sie, wie gesagt, zum ersten Mal. „Das ist für die Schüler interessant“, weist Tipper auf die vielen Herausforderungen hin, vor denen die jungen Leute plötzlich standen. „Sie mussten zum Beispiel Preise festlegen beziehungsweise erst einmal entscheiden, ob sie die Werke überhaupt verkaufen wollen.“ Auch der entsprechende Rahmen und die Hängung mussten geklärt werden.

Zu sehen sind vielfältige Motive. So beschäftigten sich die Gymnasiasten erst mit bestimmten Orten in ihrer Umgebung wie dem Huntepadd oder der Elmeloher Mühle in der Gemeinde Ganderkesee. Dann ermunterte Tipper sie, kreativer zu werden und unterschiedliche Techniken sowie Stile auszuprobieren. Herausgekommen sind rund 80 Werke, die wahrscheinlich viel Interesse wecken werden. Zwar konnte es wegen der Osterferien keine klassische Vernissage geben, aber für Freitag, 14. April, ab 19 Uhr ist ein Kursabend geplant, bei dem die Schüler zugegen sein werden. Tipper hofft, dass dann auch Kollegen, Eltern und Mitschüler sowie die interessierte Öffentlichkeit dabei sind.

Wer sich die Malereien und Zeichnungen lieber in Ruhe anschauen möchte, hat dazu noch bis Ende April Gelegenheit. Die Ausstellung kann freitags von 18 bis 20 Uhr besichtigt werden. Oder jederzeit – dafür bitte telefonisch einen Termin vereinbaren (04431/3164).