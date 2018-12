Schüler fragen Lokalpolitiker Ernst-August Bode und Christian Dürr aus dem Bundestag aus

Wildeshausen - Wurden Sie schon mal bedroht? Welchen Posten streben Sie an? Haben Sie Vorbilder? – gut vorbereitet und mit vielen Fragen erwartete die 9d des Wildeshauser Gymnasiums am Donnerstagvormittag die beiden FDP-Politiker Ernst-August Bode (79) aus Ostrittrum und Christian Dürr (41) aus Ganderkesee. Ersterer saß jahrzehntelang im Dötlinger Gemeinderat und im Kreistag. Letzterer ist Berufspolitiker, war im Landtag und ist jetzt im Bundestag.

Zurück zu den Fragen der Schüler: Bedroht wurde noch keiner der beiden. Bei Ruheständler Bode ruhen die Karrierepläne. Er hat sich aus der aktiven Politik zurückgezogen. Dürr rückte nicht so recht damit heraus, welchen Posten er gerne hätte. Aber: „Ich bin nicht unehrgeizig.“ Und die Vorbilder? Bode nannte Theodor Heuss, Bundespräsident von 1949 bis 1959, an erster Stelle sowie Hans-Dietrich Genscher und Walter Scheel. Dürr hob Guido Westerwelle hervor. „Eine Ausnahmepersönlichkeit. Für seine Freunde wie seine Feinde.“ Der 41-Jährige nannte aber auch Bode als Vorbild, der viel für die FDP im Landkreis Oldenburg bewegt habe. Der so Gelobte goutierte die Aussage mit einem verschmitzten Lächeln.

Die 14 und 15 Jahre alten Schüler wollten aber auch wissen, wie es so ist, immer in der Öffentlichkeit zu stehen. „Wird es Ihnen manchmal zu viel?“, fragte einer der Gymnasiasten. Das verneinten beide. Schließlich gehe es darum, politische Inhalte und Positionen zu verbreiten. „Es ist auch nicht so, dass ein Bild-Reporter morgens vor meiner Wohnungstür steht“, relativierte Dürr das mediale Interesse an seiner Person.

Der Abgeordnete plauderte auf die Frage danach, ob er mal mit dem Gedanken gespielt habe, alles hinzuschmeißen, auch ein wenig aus dem Nähkästchen. „Natürlich hat man manchmal Kollegen, die einem auf den Senkel gehen.“ Trotzdem mache ihm die Politik „unfassbar viel Spaß“.

In der launigen Gesprächsrunde kam auch die AfD nicht zu kurz. Gleich mehrere Schüler hatten sich Fragen zum Verhältnis der Liberalen zu der Partei notiert. „Kein Problem, Politiker neigen dazu, sich zu wiederholen“, scherzte Dürr, um ernst zu werden: „Die AfD lehnt eher ab, dass Menschen individuelle Entscheidungen treffen. Stattdessen denkt man, dass Menschen aus einer Region ein Kollektiv seien. Zum Beispiel ,die Deutschen‘.“ Das entspreche nicht den liberalen Grundsätzen. Der 41-Jährige betonte, die AfD müsse inhaltlich gestellt werden. Es sei falsch, sich auf ihre „Herablassungen und Beleidigungen“ einzulassen.

bor