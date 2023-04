Großer Ansturm auf ehemaligen Teeladen in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Gutes Geschäft: Stefanie Kaufmann (r.) bediente die Kunden im Teeladen. © dr

Wildeshausen – Unter dem Motto „Der Wildeshauser Teeladen sagt Tschüss“ startete am Donnerstag ein großer Ausverkauf von Tees, Geschirr und weiterem Zubehör an der Neuen Straße in Wildeshausen.

Losgehen sollte das Geschäft um 9 Uhr. „Doch schon um 8.30 Uhr standen viele Leute vor dem Laden“, berichtete die Inhaberin Stefanie Kaufmann am Donnerstagmittag von großem Interesse.

Sehr schnell sei das Geschäft gut gefüllt gewesen und vor der Kasse habe sich eine lange Schlange gebildet. „Ich bin so froh, dass die Leute alle verständnisvoll reagieren“, freute sich Kaufmann, die mit ihrem Mann und ihrer Mutter im Laden aktiv war, um den Kundenansturm zu bewältigen. „Wir haben auch schon einiges an Tee verkauft“, ergänzte die 39-jährige gebürtige und nun in Hamburg lebende Wildeshauserin, die das Inventar des Ladens übernommen hatte, nachdem die Mieterin Elfriede Strangmann im vergangenen Jahr gestorben war und niemand das Testament antreten wollte.

Noch zwei Verkaufstage geplant

Einige Monate war der Laden geschlossen, nun sollen die Räume renoviert werden, weil sich niemand fand, der das Geschäft übernehmen wollte. „Deshalb muss jetzt alles raus“, berichtet Kaufmann, die hofft, mit dem Ausverkauf ein wenig die Mietverluste der vergangenen Monate wieder hereinholen zu können. Außerdem freut sie sich nach eigenen Angaben darüber, dass die vielen Gegenstände noch Liebhaber finden, die den Wert zu schätzen wissen.

Gegen Mittag gab es in den Schränken und den Regalen mit dem Geschirr schon einige Lücken. Die Waren wurden in der Regel zum halben ausgezeichneten Preis abgegeben und manch einer deckte sich gleich mit einem ganzen Service ein.

Auch am Freitag und Samstag gibt es noch einen Ausverkauf. Am Freitag, 31. März, ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag, 1. April, ist von 10 bis 15 Uhr Verkauf. Wenn dann noch Ware vorhanden ist, plant Kaufmann einen weiteren Termin.