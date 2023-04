Große Sorgen an der Förderschule Lernen

Von: Dierk Rohdenburg

Besuch in der Klasse 9b: Thore Güldner stellte sich den Fragen der Schüler. Elternvertreterin Sabrina Reese äußerte ihre Sorgen zur Förderung der Kinder. © dr

Das Ziel ist klar: Die größten Chancen für jeden Schüler. Doch der Weg dahin ist umstritten, wie sich nun beim Besuch des Landtagsabgeordneten Thore Güldner (SPD) in der Hunteschule Wildeshausen zeigte.

Wildeshausen – Alle Beteiligten verfolgen das gleiche Ziel: Jeden Schüler so in das allgemeine Bildungssystem zu integrieren, dass er die größtmöglichen Entwicklungschancen hat. Ob das allerdings mit den eingesetzten Mitteln erreicht werden kann, davon sind bei Weitem nicht alle überzeugt, wie sich am Donnerstag beim Besuch des SPD-Landtagsabgeordnete Thore Güldner in der Hunteschule (Förderschule Lernen) in Wildeshausen zeigte.

Der Aschenstedter war gekommen, um sich über den dort angebotenen Unterricht zu informieren. Anlass war eine Einladung der Elternvertretung nach einer Schulausschusssitzung des Landkreises Oldenburg im Februar. Damals hatte Güldner in der erregten Diskussion zum Förderbedarf Lernen von einem „ausgedachten“ Bedarf gesprochen, der in anderen europäischen Ländern nicht sonderpädagogisch beschult werde.

Rektorin sorgt sich um die Zukunft der Schüler

Dass die Schüler ihrer Einrichtung sehr wohl einen massiven Förderbedarf haben, der in anderen Ländern allerdings nicht separat ausgewiesen wird, wollte Hunteschulleiterin Martina Zahl gegenüber dem 27-jährigen Sozialdemokraten „ins rechte Licht rücken“. „Wir haben die Sorge, dass die gute Förderung unserer Schüler auf anderen weiterführenden Schulen nicht möglich sein wird“, erklärte sie. Das habe nichts mit schlechter Arbeit von Haupt-, Real- und Oberschulen sowie Gymnasien zu tun, sondern allein damit, dass dort die Kapazitäten für die Förderung angesichts von Corona-Nachwirkungen, Flüchtlingskindern und sonstigem Inklusionsbedarf schlichtweg nicht vorhanden seien. Es gebe dort zudem nicht das geeignete Personal, weil zu wenige Sonderpädagogen ausgebildet werden würden und diese zudem auf weiterführenden Schulen nicht die Möglichkeit hätten, als Klassenlehrer zu arbeiten.

Hintergrund der Diskussion ist, dass die Förderschulen Lernen aufgrund eines Beschlusses der niedersächsichen Landesregierung in diesem Jahr erstmals keine Fünftklässler mehr aufnehmen dürfen. Die Kinder müssen auf andere weiterführende Schulen gehen oder – bei gutachterlich festgestellten weiteren Defiziten – eine Förderschule mit anderem Schwerpunkt besuchen.

Fünftklässler aktuell sehr verhaltensauffällig

„Das ist öffentlich wohl schlecht kommuniziert worden“, fand Güldner. Es sei zudem unredlich von anderen Parteien gewesen, im Wahlkampf zu versprechen, dass die Förderschulen Lernen – entgegen der geltenden Rechtslage – weitergeführt werden können. Güldner weiter: „Wir hätten die Weichen für die Ausstattung der weiterführenden Schulen schon vor mindestens fünf Jahren stellen müssen.“ Denn Ziel sei es, mehr Personal zur Verfügung zu stellen und kleinere Klassengrößen zu haben. Froh sei er, dass über einen Nachtragshaushalt 100 neue Lehrerstellen geschaffen werden sollen. „Ich bin überzeugt, dass die Inklusion klappt. Wir haben es auch an den Grundschulen geschafft. Wir dürfen nicht zulassen, dass es nicht gelingt“, so Güldner mit Nachdruck.

Zahl meldet allerdings Zweifel an, weil die Praxis anders aussehe als die Theorie. Sie habe derzeit keine Möglichkeiten, Personal an die umliegenden Schulen abzugeben. Sie müsse eigentlich acht Grundschulen, vier weiterführende Schulen sowie zwei Gymnasien mit sonderpädagogischen Kräften unterstützen, könne aber lediglich eine Kraft für die Grundschule in Harpstedt abstellen. Die anderen Schulen würden über die Einrichtung am Habbrügger Weg (Ganderkesee) unterstützt. Kinder mit Förderschulbedarf bräuchten zudem ganz anderes pädagogisches Material und kleine Gruppen. Die Mädchen und Jungen müssten mit anderen beschult werden, die so seien wie sie. An weiterführenden Schulen erlebten sie Ausgrenzung und würden schnell im Unterrichtsfortschritt abgehängt.

Die Zeiten seien ohnehin schwierig, so Zahl. Mit den Kollegen Jan Pössel (Realschule) und Andreas Everinghoff (Hauptschule) habe sie festgestellt, dass der aktuelle fünfte Jahrgang so verhaltensauffällig sei wie keiner zuvor. Das bestätigte Maik Ehlers, Leiter des Kreis-Schulamtes, der wenig Sinn darin sieht, den Beschluss der Landesregierung zu kritisieren: „Wir müssen uns vielmehr fragen, wie man es jetzt schafft, die Kinder in den weiterführenden Schulen optimal zu fördern.“ Er sehe derzeit allerdings wenig Unterstützung durch das Land. Zudem müsse der Landkreis als Schulträger schauen, wie mit dem Auslaufen von zwei Förderschul-Standorten in Wildeshausen und Ganderkesee bis zum Jahr 2027 umgegangen werden soll.

Elternvertreterin Sabrina Reese hat einen Sohn mit hohem Lernförderbedarf in der dritten Klasse der Grundschule in Dötlingen. Sie weiß nicht, wie es für ihn nach der vierten Klasse weitergehen soll. Eine Perspektive an der Hauptschule sieht sie nicht. Auch nicht nach dem Gespräch mit Güldner. Für ihr Kind gibt es wohl nur die Möglichkeit, auf einer anderen Förderschule im Landkreis weiterzumachen, obwohl der Unterstützungsschwerpunkt im Bereich Lernen liegen dürfte.