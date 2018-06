98 Götter haben den Olymp verlassen

„Abikropolis“ hat einen Jahrgangsschnitt von 2,6

+ © Oetjen 98 Abiturienten konnte das Gymnasium Wildeshausen am Freitag verabschieden. Jahrgangsbeste ist Mara Franz (vorne, rechts) mit einem Schnitt von 1,1. © Oetjen

Wildeshausen - Von Lea Oetjen. Zwölf Jahre ist es her, als das wohl größte Abenteuer ihres bisherigen Lebens begann – das Abitur. So mancher dürfte auch 13 oder gar 14 Jahre gebraucht haben, um ans Ziel zu kommen, aber all das war in dem Moment vergessen, als die 98 Absolventen des Wildeshauser Gymnasiums am Freitag ihr Abiturzeugnis überreicht bekamen.