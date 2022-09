Täter jagen Geldautomaten am Netto-Markt mit Festsprengstoff in die Luft

Von: Dierk Rohdenburg

Am Morgen danach: Spezialisten untersuchen den gesprengten Geldautomaten der VR-Bank. © Franitza

Wildeshausen – Erneut ist in Wildeshausen ein Geldautomat gesprengt worden. Bislang unbekannte Täter waren in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.35 Uhr an dem Gerät der VR-Bank in einem Gebäude des Netto-Marktes an der Harpstedter Straße aktiv. Ob Geld erbeutet wurde, ist noch nicht bekannt.

Laut Polizeibericht waren Zeugen auf einen dunklen Wagen aufmerksam geworden, der auf den Parkplatz des Discountmarktes gefahren war und direkt vor dem Raum mit dem Geldautomaten hielt. Ein Mann soll ausgestiegen und zum verschlossenen Eingang gelaufen sein. Zwei weitere Personen blieben offenbar im Auto.

Kurz danach gab es mehrere Knallgeräusche. Die Zeugen konnten beobachten, dass mindestens eine Person zum Geldautomaten ging. Gegen 2.40 Uhr flüchteten die Autoinsassen über die Harpstedter Straße in Richtung Delmenhorster Straße und dann vermutlich zur Autobahn 1.

Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei weder das Fahrzeug noch mögliche Tatverdächtige entdecken. Der Parkplatz des Discountmarktes wurde von der Polizei gesperrt. Spezialisten für die Entschärfung von Sprengvorrichtungen müssen den Tatort auf Rückstände von Sprengmitteln überprüfen. Die Spurensicherung der Polizei kann anschließend erfolgen.

Nach ersten Erkenntnissen des Volksbank-Vorstandes haben die Täter nur geringe Geldmengen erbeutet, weil sich in dem Gerät nicht viel befand. Die Räuber haben die Glastür zum Automatenraum vermutlich mit einem Kuhfuß geöffnet. Sie sollen dann eine Tür gesprengt haben, die in den rückwärtigen Bereich des Automaten führte. Die Sprengung wurde dort wohl mit Festsprengstoff ausgelöst., sodass die Druckwelle nach vorne zur Eingangstür ging.

Vor zehn Monaten wurde ein anderer Automat der VR-Bank gesprengt

Der Schaden am Gebäude sowie dem Geldausgabeautomaten konnte noch nicht beziffert werden. Wer weitere Hinweise zu den Tätern und ihrem Fluchtfahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/15590 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Im November vergangenen Jahres war ein weiterer Geldautomat der VR-Bank am Westring in Wildeshausen gesprengt worden. Er befand sich in einem Pavillon. Das Gebäude wurde so schwer beschädigt, dass es anschließend abgerissen wurde. Seitdem gibt es dort keinen Geldautomaten mehr.

Wie der Standort an der Harpstedter Straße behandelt wird, ist nach Angaben des Volksbank-Vorstandes noch nicht klar. „Es besteht die Tendenz, extern stehende Geldautomaten zu entfernen“, so Vorstand Frank Ostertag mit Blick darauf, dass es Täter oft auf genau diese abgesehen haben. Deshalb sei es fraglich, ob an der Harpstedter Straße ein neuer Automat aufgestellt werde. Sein Vorstandskollege Peter Bahlmann verweist darauf, dass immer weniger Menschen ihr Geld aus einem Automaten holen. „Die Funktion ist eigentlich nur noch sinnvoll, wenn Geschäfte geschlossen haben“, sagte er. Denn mittlerweile könnten sich Kunden bei vielen Märkten an der Kasse über die Karte Geld auszahlen lassen.