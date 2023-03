Bierkneipe „Jimmy‘s“ an der Huntestraße in Wildeshausen geschlossen

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Am Tresen: Frank „Jimmy“ Hartwig hatte sich mit der Kneipe einen persönlichen Lebenstraum erfüllt. © bor

Der Betreiber der Bierkneipe „Jimmy‘s“ in Wildeshausen verabschiedet sich von seinen Gästen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft seit mehreren Wochen.

Wildeshausen – Die Bierkneipe „Jimmy‘s“ an der Huntestraße in Wildeshausen ist nun endgültig geschlossen. An der Tür befand sich seit einigen Tagen ein Zettel „Wegen Krankheit geschlossen“. Jetzt steht dort: „Leider bleibt das ,Jimmy‘s‘ ab sofort geschlossen. Ich bedanke mich bei allen Gästen.“ Auf eine Nachfrage unserer Zeitung reagierte Frank „Jimmy“ Hartwig vorerst nicht. Auch die Facebookseite war nicht mehr im Netz zu finden.

Der Wildeshauser war schon seit mehreren Wochen auf der Suche nach einem Nachfolger für den gastronomischen Betrieb im ehemaligen „Lindenhof“/„Smoky‘s“. Es gab auch einige Interessenten, bei denen die Verhandlungen teils weit gediehen sein sollen.

Im Gespräch mit unserer Zeitung hatte Hartwig verschiedene Gründe für die Aufgabe des Betriebs angeführt. Zum einen leidet er wie viele andere Geschäfte auch unter schlechten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Inflation und damit verbunden die Frage, inwiefern die Kundschaft höhere Preise mittragen würde, beschäftigten den Wildeshauser. Außerdem, so ließ Hartwig durchblicken, sei die Tätigkeit als selbstständiger Gastronom mit wesentlich mehr bürokratischem Aufwand verbunden gewesen als gedacht.

Anfang Juni 2022 eröffnet

Das „Jimmy‘s“ hatte Anfang Juni 2022 nach mehr als zweijährigem Leerstand geöffnet, sodass gleich das Gildefest gefeiert werden konnte. Hartwig, der seit dem sechsten Lebensjahr von den meisten Freunden und Kollegen nur „Jimmy“ genannt wird, hatte sich mit der Bierkneipe einen persönlichen Lebenstraum erfüllt. Der Wirt hatte den rund 100 Quadratmeter großen Gästebereich aufwendig hergerichtet und eine neue Einrichtung beschafft. Mit Darts, Bier und Fußball, aber ohne Rauchen im Laden wie noch beim „Smoky‘s“ betrieb Hartwig die Gaststätte.

Fraglich ist, wie es nun an der Huntestraße weitergeht. Die Neuvermietung nach dem Aus der Raucherkneipe hatte schon einige Jahre in Anspruch genommen. Damals hatte es rund ein Dutzend Bewerber gegeben, bevor Hartwig den Zuschlag erhalten hatte. Dabei war die Immobilie vom Besitzer des Gebäudes schon aufwendig saniert worden.