Geschenkladen „Le Cadeau“ schließt am 15. April

Maria Drews hat noch sehr viel hochwertige Ware in ihrem Geschäft. Bis zum 15. April soll alles zu günstigen Preisen abverkauft werden. Der Räumungsverkauf hat bereits begonnen.

Wildeshausen - Von Joachim Decker. Die Wildeshauser Innenstadt ist schon bald um ein weiteres Geschäft ärmer: Maria Drews dreht am 15. April nach Ladenschluss letztmalig den Schlüssel ihres Geschäftes „Le Cadeau – Geschenke und Accessoires“ um und geht in den wohlverdienten Ruhestand.

Damit geht in der Kreisstadt eine rund 35-jährige Ära zu Ende. War Drews von 1982 bis 1992 mit ihrem Geschäft „Dit und Dat“ an der Westerstraße beheimatet, so erfolgte dann der Umzug an die Huntestraße. Seither trägt das Geschäft den Namen „Le Cadeau“.

Ehepaar geht gemeinsam in den Ruhestand

Vor knapp fünf Jahren wurde der Laden in guter Lage am Marktplatz angemietet. Betrieben wird das Geschäft von Maria Drews und ihrem Ehemann Gerhard Drews. Während bei „Dit und Dat“ mehr Geschenke zu finden waren, bietet „Le Cadeau“ zudem eine große Auswahl an Wohn-Accessoires.

„Mein Mann hat bereits im Dezember sein Angelgeschäft an der Huntestraße geschlossen und ist mit 67 Jahren in den Ruhestand gegangen“, erzählt die 67-Jährige. „Natürlich wird mir etwas fehlen, wenn hier Schluss ist, aber ich möchte auch noch etwas vom nächsten Lebensabschnitt haben.“ In erster Linie seien es die Kunden, die ihr fehlen würden: „Der Kontakt zu den Menschen hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Es ist doch toll, wenn ich jemandem etwas verkaufen kann, mit dem er dann einem anderen Menschen Freude bereitet.“ Sehr großen Wert habe sie stets auf vernünftige Beratung gelegt.

Räumungsverkauf bis zum 15. April

Einige der Stammkunden hätten schon ihr Bedauern über die Schließung des Geschäftes geäußert. „Viele Menschen kamen regelmäßig aus dem Umland und sogar aus Bremen und Delmenhorst zum Einkaufen zu mir.“ Und sie hätten immer etwas Nettes gefunden: „Allein von Wildeshausen hätte ich wohl auch nicht existieren können. Sehr oft habe ich gehört, dass dieses Geschäft eine wahre Bereicherung für die Stadt sei.“

Gern gibt sie zu, dass es im Laufe der Jahre jedoch nicht nur gute Zeiten gab: „Es waren auch schlechte Zeiten dabei, die ich durchstehen musste.“ Im Laufe der Jahre sei ohnehin alles etwas schwerer geworden: „Einen großen Anteil daran hat sicherlich der Online-Handel, der es den Kunden heute so leicht macht.“ Allerdings seien es wohl überwiegend jüngere Menschen, die davon Gebrauch machen: „Die haben keine Probleme damit, wenn sie die Ware wieder zurückschicken und umtauschen müssen.“ Von Kunden mittleren Alters bekomme sie jedoch immer wieder bestätigt, dass nichts über das Ambiente eines schönen Geschäftes geht: „Diese Leute möchten eben das in die Hand nehmen, was sie kaufen wollen.“

Der Räumungsverkauf läuft jetzt bis zum 15. April. „Ich habe hier viel hochwertige Ware, von Mode-Schmuck bis Accessoires, die nun komplett zu günstigen Preisen abverkauft wird“, so Drews.