AfD distanziert sich von Sprüchen in Wildeshausen

Fremdenfeindliche Schmierereien

+ Fremdenfeindlicher Spruch auf einer Parkbank.

Wildeshausen - In diesen Tagen tauchen in Wildeshausen verstärkt fremdenfeindliche Schmierereien auf Telefonkästen, Papierkörben und Bänken auf. So entdeckten die Nachbarn an der Gisbertzstraße vor dem Haus einer syrischen Familie den Spruch „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“ und entfernten ihn.