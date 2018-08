Fledermaus in gefällter Linde

Wildeshausen - „Kein Zutritt rund um die Platane“, hieß es von Dienstag bis Donnerstag auf dem Innenhof vor der Wildeshauser Alexanderkirche. Bei einer Linde wurde bereits vor einiger Zeit ein Pilzbefall festgestellt, und seither steht diese unter Beobachtung. Im Zuge des Unwetters der vergangenen Tage wurde der Baum jedoch nun so stark beschädigt, dass aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht eine unverzügliche Entfernung geschehen musste.

Fachleute und Behörden waren von Anfang an involviert, um den Belangen des Naturschutzes in jeder Hinsicht ordnungsgemäß nachzukommen. Aktuell befindet sich ein Artenschutzgutachten in Arbeit. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wurden bereits veranlasst. Die Begleitung erfolgt durch das ortsansässige Ingenieurbüro Himmel in Kooperation mit der Fledermausexpertin Kerstin Pankoke.

Am Donnerstag fuhren um 8 Uhr Mitarbeiter der Firma Udo Ramien vor dem Gotteshaus vor, um den Baum fachgerecht zu zerlegen. Dabei fand eine Fällbegleitung durch das Büro Himmel/Pankoke statt.

+ Diese Linde hat einen langen Spalt und ist gefährdet. © Rohdenburg

„Wir waren bereits vergangene Woche zur Abenddämmerung und zum Sonnenaufgang jeweils zweieinhalb Stunden vor Ort, um zu erkunden, ob in dem Baum Fledermäuse leben“, berichtete Experte Volker Eilts. Die Wahrscheinlichkeit war groß, und im Rahmen des stückweisen Zersägens des Stammes zeigte sich schon in einem der oberen Bereiche, dass dort eine bewohnte Höhle war. „Vermutlich ein Großer Abendsegler“, so Eilts, der mit einem Ultraschallgerät Rufe einfing, als der Stamm am Boden lag. Weiterhin wurde versucht, mit dem Endoskop in die Höhle hineinzusehen, was jedoch nicht gelang. „Wir haben die Höhle nun verschlossen“, erklärten die Mitarbeiter. In Absprache mit Himmel und Pankoke wird die Fledermaus in der Nacht entlassen.“

dr