Feuer in Wildeshauser Mehrfamilienhaus weitgehend gelöscht

Von: Dierk Rohdenburg

Das Feuer brach auf einem Balkon aus. Die Drehleiter ist im Einsatz. © dr

Wildeshausen – Großalarm in Wildeshausen: Um 8.55 Uhr ist in einem Mehrparteienhaus an der Heemstraße in Wildeshausen ein Feuer ausgebrochen. Gegen 9.40 Uhr war der Brand weitgehend gelöscht.

Zunächst waren die Feuerwehren aus Wildeshausen und Düngstrup mit der Drehleiter aus Wildeshausen damit beschäftigt, die Flammen einzudämmen. Auch die Drehleiter aus Ganderkesee wurde angefordert. Sie wurde von der Ladestraße aus eingesetzt.

Die Feuerwehr öffnete den Dachstuhl und die Fassade, um an Glutnester zu kommen. © dr

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer auf einem Balkon im Obergeschoss unter dem Dach aus. Die Bewohner hörten einen Knall, dann riefen bereits Nachbarn, dass der Balkon in Brand steht. Die Bewohner konnten sich - teilweise nur leicht bekleidet - aus dem Haus retten. „Das Obergeschoss ist jetzt unbewohnbar“, stellte Wildeshausens Stadtbrandmeister Jens Hogeback gegen 10.30 Uhr fest. Ob weitere Teile des Hauses weiter genutzt werden könnten, sei unklar.

Vor Ort waren die Feuerwehren Wildeshausen, Düngstrup, Dötlingen, Neerstedt, Harpstedt, Großenkneten und Rechterfeld aktiv. Unterstützung erhielten sie vom Drehleiterwagen aus Ganderkesee, dem Gerätewagen Atemschutz der Kreisfeuerwehr Landkreis Oldenburg und der Schnell-Einsatz-Gruppe Wildeshausen. Insgesamt waren so ungefähr 130 Einsatzkräfte tätig.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte hatten sich die Bewohner - sieben sind am brandbetroffenen Gebäude gemeldet - bereits in Sicherheit gebracht. Sie blieben unverletzt. Die Polizei sperrte die Heemstraße und die Ladestraße. Auch Teile der Ahlhorner Straße waren von Sperrungen betroffen, weil zur Sicherstellung der Wasserversorgung Schläuche über die Straße gelegt werden mussten.

Allerdings konnte die Drehleiter kaum durch die enge Zufahrt zum im hinteren Bereich gelegenen Haus vorfahren. Zudem stand ein Auto im Weg. Schließlich gelang es, auf den Hof zu fahren und die Löschmaßnahmen zu beginnen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer bereits auf den Dachstuhl und die Fassade übergegriffen. Die Rauchentwicklung war enorm.

Anwohner waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet. Hogeback war als einer der Ersten vor Ort. Er kam über den Eingang an der Ladestraße. Als niemand auf Klingeln und Rufen antwortete, brach er die Tür auf, um sicherzugehen, dass sich niemand mehr im Haus befand.

Gegen 9.40 Uhr hatte die Feuerwehr die Flammen weitgehend unter Kontrolle. Von der Drehleiter aus wurden die Fassade und der Dachstuhl geöffnet, um an Flammenherde und Glutnester zu kommen. Gegen 10.30 Uhr öffnete die Feuerwehr mit einer Motorsäge den Dachstuhl komplett, um mit der Wärmebildkamera Glutnester zu entdecken. Zu diesem Zeitpunkt waren dei Wehren aus Großenkneten, Ganderkesee und der Gemeinde Dötlingen bereits auf dem Rückweg.