SC Wildeshausen feiert mit mehr als 200 Gästen

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Mehr als 200 Besucher waren trotz des durchwachsenen Wetters am Sonnabend zur Sporthalle der Wallschule „Im Hagen“ gekommen, um mit dem Sportclub (SC) Wildeshausen sein 50-jähriges Bestehen zu feiern.

Der zweite Tag des Jubiläumswochenendes begann allerdings mit einem bitteren Rückschlag. Eigentlich sollte um 10 Uhr eine Fahrradrallye durch die Kreisstadt unter dem Motto „Black & White“ starten. Wegen des Dauerregens fiel sie jedoch ins Wasser – im wahrsten Sinne des Wortes. Besonders enttäuscht waren Merle Schröder und Lina Willms, die mit viel Arbeit die Strecke und die Aufgaben vorbereitet hatten.

Zum Nachmittag hin verzogen sich dann allerdings die Wolken und das „Spiel ohne Grenzen“ konnte wie geplant auch im Freien über die Bühne gehen. Das Orga-Team, bestehend aus Vivien von Döllen, Andrea Freytag, Tatjana Kaspers, Tjark Ites, Merle Schröder, Claudia Volk und Lina Wilms, hatte sich für diesen Programmpunkt einiges ausgedacht.

Mit einem Laufzettel ausgestattet, mussten die Teilnehmer sieben Prüfungen absolvieren, wobei in erster Linie Geschicklichkeit gefragt war.

+ Der Menschenkicker war als zusätzliche Attraktion aufgebaut. Die vielen Zuschauer hatten sichtlich Spaß. © Rinne

Mit einem hölzernen „A“ sollte eine gewisse Strecke überwunden werden – ähnlich wie bei einem Stelzenlauf. Sechs Helfer sicherten dabei die Holzkonstruktion mit Seilen.

Mit einem Treffer von zehn Versuchen war der Basketball-Freiwurf geschafft, während beim Spiel „Räum das Feld“ innerhalb von 30 Sekunden möglichst viele Federbälle über das Netz geworfen werden mussten. Eine schnelle Reaktion war beim Auffangen der Säcke, die für den Fänger unsichtbar hinter einer Mauer abgeworfen wurden, gefordert. Wer dann noch das „Schwammwringen“, „Tic Tac Toe“ und Wikingerschach geschafft hatte, konnte sich in der Cafeteria bei leckerem, selbst gebackenem Kuchen und Getränken ein wenig erholen. Ganz hoch im Kurs standen am Nachmittag das Bullenreiten und der Menschenkicker, die als zusätzliche Attraktionen aufgebaut waren. Die Tanzsportgruppe rundete das Programm in der Halle ab.

Mit Freude sah Vereinsvorsitzender Horst Feenders zwischen all dem Treiben, wie sich der Schulhof und die Sporthalle nach und nach mit weiteren Jubiläumsgästen füllten. Um 17 Uhr begann die Disco für alle Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Mehr als 70 Jungen und Mädchen ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam mit dem Turntiger zu feiern.

Unterdessen wurden dann ab 18 Uhr die Gewinner der Tombola durch Merle Schröder bekannt gegeben. Insgesamt 100 Preise seien den vergangenen Wochen gestiftet worden. Der erste Preis, ein Gutschein über 200 Euro von Euronics, fiel auf die Losnummer 15. Leider war der Gewinner nicht anwesend. Alle noch nicht übergebenen Preise können laut Horst Feenders bis zu den Herbstferien zwischen 15 und 19 Uhr in der Sporthalle der Wallschule abgeholt werden.