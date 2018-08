Fast einstimmig für die gelbe Tonne

Wildeshausen - Mit nur einer Gegenstimme (Otto Sackmann/UWG) und einer Enthaltung (Arnold Hansen/Freie Wähler) hat sich der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Landkreises Oldenburg am Dienstagabend für die Einführung einer gelben Tonne für Verpackungsmüll statt eines gelben Sacks ausgesprochen. Allerdings wurde der Kreisverwaltung der Auftrag erteilt, mit dem Entsorger, den Dualen Systemen (DS), einen möglichst kurzen Zeitraum zwischen den Leerungen zu verhandeln. Rechtlich müssten die DS die gelbe Tonne alle vier Wochen abholen – in dem gleichen Intervall wie den Restmüll. Ob sie sich auf eine Verkürzung einlassen, werden die Gespräche zeigen.

„Die DS haben zu leisten. Der Kreis hat eine Verhandlungsposition, und die Verwaltung sollte selbstbewusst in die Gespräche gehen“, unterstrich Axel Brammer (SPD). Landrat Carsten Harings pflichtete dem Kreistags- und Landtagsabgeordneten bei, schien aber bei Weitem nicht so optimistisch zu sein. Sollte aus der zweiwöchigen Abholung nichts werden, bestünde die Möglichkeit, zusätzliche gelbe Säcke an die Straße zu stellen.

Diese Forderung war aus der Politik und der Bevölkerung gekommen. Zumindest von einigen der zwölf Prozent aller Haushalte, die sich an der Juli-Umfrage des Landkreises zur Frage „Sack oder Tonne?“ beteiligt hatten. Wie berichtet, hatten sich 62 Prozent der Teilnehmer für die Tonne ausgesprochen.

Ein Votum, das für große Teile der Politik verbindlich zu sein scheint. Einzig Hansen (Freie Wähler) und Sackmann (UWG) mochten nicht mitgehen. Während Letzterer sich mit keinem Wort zu seiner Ablehnung äußerte, erklärte Hansen seine Enthaltung: „88 Prozent haben nicht an der Umfrage teilgenommen. Und Leute, die zufrieden sind, beteiligen sich eher nicht. Deswegen ist das Gesamtergebnis nicht so eindeutig.“ Hinzu komme das Platzproblem bei Mehrfamilienhäusern.

Im Zuge der Debatte wurde erneut deutlich, dass bei Einführung einer gelben Tonne keine Zusatzkosten auf die Bürger zukommen. Grund ist, dass die DS für die Entsorgung der Verpackung aufkommen müssen. Darauf legte Ingenieur Christoph Tiebel, der das neue Abfallwirtschaftskonzept im Auftrag der Verwaltung verfasst hatte, größten Wert.

bor