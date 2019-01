Erkundungsfahrt zu verschiedenen Museen

Wildeshausen - Die alte Feuerwache in Wildeshausen soll in Zukunft als Besucherinformationszentrum für die Themen Urgeschichte und Naturpark Wildeshauser Geest nachgenutzt werden.

Die Stadt hat zur Finanzierung des Projektes einen Förderantrag im Rahmen des Programms „Zukunft Stadtgrün“ gestellt, über den nach Angaben des Stadtmarketings im Laufe des Frühjahres entschieden wird. In der Zwischenzeit ist der Förderverein Urgeschichtliches Zentrum gemeinsam mit der Stadt dabei, verschiedene Museen und Besucherzentren in der Umgebung anzuschauen, um sich über deren Organisation, Personal- und Finanzaustattung sowie zeitgemäße Ausstellungskonzepte zu informieren. Um die Entscheider möglichst frühzeitig einzubinden, hatte Bürgermeister Jens Kuraschinski (5.v.l.) am Sonnabend den Stadtrat und die Mitglieder des Fördervereins zu einer Erkundungsfahrt eingeladen. Erster Anlaufpunkt war das Schlossmuseum in Jever, wo die Museumsleiterin Antje Sander die Gruppe durchs Museum führte und die Organisations- sowie Finanzstruktur des Hauses erläuterte. Anschließend ging die Fahrt weiter in das niederländische Borger. Hier ist in direkter Nachbarschaft zu einem Hünengrab das „Hunebedcentrum“ entstanden. Der Geschäftsführer des Besucherzentrums, Jan Tingen (2.v.l.), führte die Besucher durch die mit moderner Technik ausgestattete steinzeitliche Ausstellung.