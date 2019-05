Wildeshausen erhält Förderzusage für urgeschichtliches Zentrum

Zunächst zwei Millionen Euro bewilligt / Pläne für die Herrlichkeit

+ Geplant: Das urgeschichtliche Zentrum.

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen kann sich auf einen warmen Geldregen – voraussichtlich in Höhe von sechs Millionen Euro – vom Land Niedersachsen und dem Bund freuen. Laut Pressemitteilung von Umweltminister Olaf Lies wurde Wildeshausen antragsgemäß für das Projekt „Wallanlage mit Herrlichkeit und urgeschichtlichem Zentrum“ in die Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen. Die erste Überweisung beträgt zwei Millionen Euro und setzt voraus, dass Wildeshausen eine Million Euro zusätzlich investiert. Das gesamte von der Wildeshauser Politik beschlossene Maßnahmenpaket hat ein Volumen von neun Millionen Euro, das eine Förderung von sechs Millionen Euro durch Bund und Land in den kommenden Jahren voraussetzt.