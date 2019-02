Ein echter Henry Garde zugunsten der Orgel

Harald Hengemühle ersteigert ein Bild des 1977 verstorbenen Wildeshauser Künstlers

+ © Bor Harald Hengemühle (Mitte) hat ein Bild von Henry Garde ersteigert. Der Erlös kommt einer neuen Orgel und der Freilegung der Rosette in der Alexanderkirche zugute, worüber sich Franz Duin (links) vom Förderverein und Heimatforscher Alfred Panschar sehr freuen. © Bor

Wildeshausen - Als kleiner Junge stand Harald Hengemühle (68) einst im Atelier des Malers Henry Garde am Katenbäker Berg in Wildeshausen. „Er meinte, ich solle mal mitkommen, und dann durfte ich auch was malen. Da sagte er zu mir: ,Aus dir wird kein Künstler‘“, erinnert sich Hengemühle mit einem Lachen. Nun hat sich ein Kreis geschlossen, denn der Wildeshauser hat ein Bild des bekannten und 1977 verstorbenen Malers ersteigert, das Heimatforscher Alfred Panschar zugunsten des Orgelneubaus in der Alexanderkirche versteigert hat (wir berichteten). Der Erlös in Höhe von 250 Euro kommt dem Orgelförderverein zugute, der inzwischen knapp 730 000 Euro beisammen hat.