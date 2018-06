Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali spricht zum Thema „Wertschätzung“

Wildeshausen - Wildeshausens Volksbank Marketingleiterin Anja Marowsky ist „super-glücklich“, dass die Kreisarbeitsgemeinschaft der Genossenschaftsbanken Oldenburg-Land/Delmenhorst sowie der Volksbank Oyten eine bekannte und beliebte Referentin für die „Zeitgespräche mit Prominenten“ gewonnen hat. „Wir haben ein glückliches Händchen gehabt und die Moderatorin sowie Journalistin Dunja Hayali für den 1. November ab 19.30 Uhr einladen können“, so Marowsky. „Das wird bestimmt ein sehr interessanter Abend.“

Hayali ist Tochter irakisch-christlicher Eltern und seit 2007 für die Nachrichtenmagazine des ZDF zuständig. Sie wird demnächst das „Aktuelle Sportstudio“ moderieren und erhielt vor Kurzem das Bundesverdienstkreuz für ihr Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Zudem ist sie Buchautorin („Is was, Dog?“) und engagiert sich in vielen Vereinen für Flüchtlinge und Behinderte.

Die Veranstaltung ist im neuen Saal des Hotels „Gut Altona“ geplant. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt dort 380 Personen, die an Tischen sitzen werden.

„Die Tickets sind jetzt für zwölf Euro (Mitglieder) und für 15 Euro (Nichtmitglieder) in unseren Bankstellen erhältlich“, so Volksbank-Vorstand Frank Ostertag, der sich über den Titel des Vortrags „Wertschätzung“ freut. „Das ist ein wichtiges Thema in Unternehmen und der Gesellschaft“, sagte er am Dienstag bei der Ankündigung der Veranstaltung. Wertschätzung sei gerade in Zeiten von Fachkräftemangel sehr wichtig. Deshalb freue er sich auch auf viele Anmeldungen von heimischen Unternehmen.

Nach dem Vortrag besteht sowohl für die Vertreter der Banken als auch für die Besucher die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Im Anschluss signiert Hayali Bücher, die mitgebracht oder vor Ort erworben werden können. „Ob sie ihren Hund Emma mitbringt, weiß ich nicht“, so Marowsky. Sie selbst könne ihren Hund Lotte dazu holen. Dann hätten die Vierbeiner auch angenehme Gesellschaft.

dr