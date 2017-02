Däubler denkt an Übernahme der Realschule durch den Kreis

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Der Landkreis investiert Millionen in seine Schulen wie das Gymnasium und die Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen. Alleine 2017 sind sieben Millionen Euro eingeplant. Damit weckt der Kreis allerdings auch Begehrlichkeiten.

Auf der einen Seite sanierte Gymnasien mit ausreichend Räumen in Trägerschaft des Kreises, auf der anderen Seite Raumprobleme und eine schlechtere Infrastruktur bei Schulen in Trägerschaft der Stadt Wildeshausen. Diese Positionen stellte Wolfgang Däubler (UWG) am Dienstag während der Sitzung des Kreis-Schulausschusses gegenüber. Er befürchtete eine „Zwei-Klassen-Schullandschaft“ und brachte eine Übernahme der Realschule durch den Landkreis ins Gespräch.

Däubler argumentierte, der Wechsel der Trägerschaft habe ja auch beim Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Ahlhorn geklappt. Zudem betonte er, unter den 800 Mädchen und Jungen auf der Realschule Wildeshausen – die einzige im ganzen Kreis – seien viele von außerhalb der Kreisstadt. Alleine 200 aus Dötlingen und Harpstedt. Der Wildeshauser UWG-Politiker stieß mit seinem Ansinnen aber nicht bei allen auf Gegenliebe.

Dem Dünsener Hartmut Post (CDU) stellten sich bei Däublers Vorschlag die Nackenhaare auf, wie er sagte. „Wildeshauser Schulen sind nicht unsere Aufgabe“, hob er hervor. Gleichzeitig befürchtete er, Däublers Übernahme-Vorschlag beziehe sich auch auf Harpstedt. „Wir haben Millionen in unser Schulzentrum gesteckt. Wir werden es nicht abgeben“, schleuderte er Däubler entgegen. Der meinte, er beziehe sich nur auf Wildeshausen.

Die FDP in Person von Niels-Christian Heins (Hatterwüsting) lehnte die Idee ebenso überzeugt, wenn auch weniger emotional ab. „Wildeshausen kann ja gucken, dass es nicht zu einer ,Zwei-Klassen-Schullandschaft‘ kommt. Die Kommunen sind gefordert.“ Und sollte es doch zu zwei Klassen kommen, sei das „ein Problem der Gemeinden und der dortigen Kommunalpolitiker“.

Landrat Carsten Harings war von der Debatte ähnlich begeistert wie von einem kaputten Feuerzeug in der Zigarettenpause. „Ich will mich nicht in die Politik der Stadt einmischen“, sagte er. Ganz grundsätzlich laufe der Schulvertrag des Kreises mit den Gemeinden noch bis 2019. Vorher stelle sich die Frage nicht. Und wenn es so weit sei, sei es wichtig, eine homogene und keine heterogene Schullandschaft zu schaffen. Sprich: Entweder übernimmt der Kreis alle Haupt-, Real- und Oberschulen oder gar keine.

Aber Däubler stand nicht allein auf weiter Flur da. Franz Duin (SPD), genau wie Däubler Bürger der Kreisstadt, erinnerte an ein ähnliches Ansinnen der SPD vor ein paar Jahren. „Der Versuch ist kläglich gescheitert. Weil die Stadt ihre Realschule gar nicht abgeben wollte.“ Er zeigte sich gegenüber einem weiteren Anlauf aber nicht abgeneigt und schlug vor, dass sich der Arbeitskreis Schulen des Kreises mit dem Thema beschäftigt.

