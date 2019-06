Carport steht in Flammen - Wohnhaus unbewohnbar

Mehr als 200.000 Euro Schaden

+ © Kai Moorschlatt Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben die Flammen im Griff. © Kai Moorschlatt

Bei einem Carport-Brand in Wildeshausen waren in der Nacht zu Mittwoch gut 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz gewesen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache konnte bereits am Mittwochvormittag ermittelt werden.