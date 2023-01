Wildeshausen: Bislang keine Gespräche zur Kooperation mit dem HGV

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Ostereier-Aktion 2022: Tom Lagerpusch und Peter Gebhardt (HGV) sowie Jens Kuraschinski und Sören Giese (Stadt, v.l.) stellten die Kooperation vor. Archivfoto: ru © -

Wer bezahlt die Innenstadtdekoration in Wildeshausen sowie das Unterhaltungsprogramm bei Festen? Der Handels- und Gewerbeverein beteiligt sich auf jeden Fall nicht.

Wildeshausen – Tannenbäume in der Weihnachtszeit, Ostereier im Frühling und Blumenschmuck im Sommer – das sind schmückende Elemente in der Wildeshauser Innenstadt, die aus dem gemeinsamen Topf der Stadt sowie des Handels- und Gewerbevereins (HGV) finanziert wurden. Der Kooperationsvertrag zwischen diesen Partnern ist zum Jahresende ausgelaufen, und der HGV lässt seine Aktivitäten für mindestens ein Jahr ruhen.

Da deshalb auch keine Mitgliedsbeiträge erhoben werden, könne der Verein kein Geld für Innenstadtverschönerung und -aktionen zur Verfügung stellen, bestätigte der kommissarische HGV-Vorsitzende Johannes Lenzschau am Montag auf Nachfrage. Es habe seit der Ankündigung von Ende November, die Geschäfte ruhen zu lassen, auch noch keine Gespräche zwischen dem Vorstand und der Stadtverwaltung gegeben, wie es in diesem Jahr weitergehen soll.

„Wir sollten uns auf jeden Fall gegenseitig zuhören“, betont Lenzschau. Die Türen beim HGV seien dafür selbstverständlich geöffnet.

HGV möchte das Stadtmarketing neu aufstellen

Nicht nur der Innenstadtschmuck wurde aus dem gemeinsamen Finanztopf bezahlt. Auch Straßenmalaktionen oder musikalische Darbietungen finanzierten HGV und Stadt gemeinsam – ebenso wie Attraktionen im Rahmen von Festen wie dem Gänsemarkt oder dem Spargel- und Wellnesstag.

„Wir sind mit unseren verkaufsoffenen Geschäften an solchen Tagen rechtlich ja nur schmückendes Beiwerk, weil das Fest im Vordergrund stehen muss“, erklärt Lenzschau, der weiterhin vehement dafür eintritt, dass das Stadtmarketing umorganisiert wird. „Andere in der Nachbarschaft haben es uns erfolgreich vorgemacht“, so der HGV-Vorsitzende mit Blick nach Vechta oder Cloppenburg. Dort seien unabhängige Vereine gegründet worden, die in Abstimmung mit den Händlern und der Kommune arbeiteten. Diese könnten beispielsweise auch viel erfolgreicher Sponsoring betreiben.

Eine Nachfrage unserer Zeitung bei der Stadt ergab die Auskunft, dass man selbstverständlich mit dem HGV sprechen wolle. Es sei aber noch kein Termin vereinbart. Deshalb könne auch noch nicht gesagt werden, welche Feste und Aktionen dieses Jahr in der Stadt umgesetzt werden können.