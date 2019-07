Betrunkener Autofahrer gerät zweimal in Polizeikontrolle

Keine Einsicht zeigte ein 45 Jahre alter Autofahrer, der am Samstag betrunken am Steuer erwischt wurde. Nur einen Tag später war der Mann wieder mit seinem Auto unterwegs - erneut stand er dabei unter Alkoholeinfluss. Zudem war er ohne Führerschein und Zulassung unterwegs.

Wildeshausen - Beamte der Polizei Wildeshausen hatten den Autofahrer erstmals am Samstagabend auf der Visbeker Straße in Wildeshausen kontrolliert. Der 45-jährige Mann aus Wildeshausen stand zu diesem Zeitpunkt unter erheblichem Einfluss von Alkohol, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Wagen war unversichert. Die Folge: zwei Strafverfahren gegen den Mann. Das teilte die Polizei mit.

Am Sonntag hielten die Beamten dasselbe Auto erneut auf der Visbeker Straße an. Am Steuer befand sich wieder der 45-Jährige, gegen den erneut Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurden. Zudem stand der Mann wieder unter erheblichem Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von zwei Promille.

Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Zur Verhinderung der Weiterfahrt - und einer möglichen dritten Kontrolle - wurden die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

