Wie schnell Gutgläubigkeit bestraft werden kann, zeigt der Fall eines Rentners, der beim Handykauf betrogen wurde. Er erlebte dann aber noch ein glückliches Ende der Geschichte.

84-Jähriger Gerold B. wollte in Wildeshausen ein Handy kaufen

Rentner fiel er auf die „Hilfe" eines jungen Mannes rein

Elektronikfachmarkt Euronics XXL sorgt für ein glückliches Ende



Wildeshausen - Der Rentner Gerold B. (richtiger Name der Redaktion bekannt) wollte sich vor wenigen Tagen in einem Wildeshauser Elektronikfachmarkt das erste Handy seines Lebens kaufen. Dafür hatte sich der 84-jährige aus Großenkneten 200 Euro zusammengespart. Nur zwei Stunden später besaß er weder das Geld noch ein neues Smartphone, war aber um eine schlimme Erfahrung reicher. Ein Betrüger hatte sein Vertrauen erschlichen und war mit dem Geld abgehauen.

Rentner beim Handykauf in Wildeshausen abgezockt

Die Tat wurde am 28. Januar in der Mittagszeit bei der Polizei in Wildeshausen angezeigt. Der mutmaßliche Täter ist auf einem Video zu sehen, und Gerold B. hat sogar den Namen des Mannes in Erfahrung gebracht. „Mein Geld werde ich aber trotzdem wohl nicht mehr wiedersehen“, befürchtet er. Der Beschuldigte soll ein mittelloser Wiederholungstäter sein. „Ich möchte nun alle warnen, nicht zu vertrauensselig zu sein“, berichtet der Rentner enttäuscht unserer Zeitung. „Sobald dir einer die Hilfe anbietet, musst du gut aufpassen, dass du nachher nicht alles verlierst.“

Fremder Mann bietet „Hilfe“ in Elektronikfachmarkt an

Was war geschehen? Der Rentner hatte beschlossen, sich bei dem Elektronikfachmarkt am Westring beraten zu lassen, welches Handy er sich leisten kann. „Der Verkäufer empfahl mir ein Gerät ohne Vertragsbindung für 179 Euro als günstigstes Angebot“, erinnert er sich. Der Mitarbeiter bot laut Gerold B. an, das Handy mit einer beim Discounter erworbenen Karte für den Preis von 30 Euro gebrauchsfertig zu machen.

Der 84-Jährige fuhr los und kaufte ein Starter-Set. Hinter der Kasse sah er die Unterlagen genauer an. „Ein junger Mann erkundigte sich, ob er helfen könne. Als ich erzählte, dass ich gleich ein Handy kaufen würde, bot er an, das Gerät in einer Viertelstunde einzurichten.“

Wildeshausen: Rentner gab jungem Mann 200 Euro

Gerold B. freute sich sehr darüber, wollte das mit 15 Euro entlohnen und fuhr mit seinem Wagen zurück zum Elektronikfachmarkt. Der junge Mann kam mit einem anderen Fahrer ebenfalls dorthin.

Weil der gehbehinderte Rentner seinen Handstock im Discounter vergessen hatte, notierte er sich zur Sicherheit den Namen und die Adresse des Helfers, bat ihn, in den Markt zu gehen und gab ihm 200 Euro für den Kauf des Handys. „Nach ein paar Minuten kam er zurück und erzählte, dass die Telefoneinrichtung zehn Minuten dauern würde. Weil er auf Toilette musste, wollte er eben in das benachbarte Einkaufscenter gehen.“

Der Rentner wartete vergeblich auf die Rückkehr des vermeintlichen Täters. Der Mann war vermutlich durch einen anderen Ausgang entwischt. Im Elektronikmarkt wusste niemand von einem Handykauf. Man riet dem Rentner, sofort bei der Polizei Anzeige zu erstatten, was er auch tat. Auch am Telefon werden vor allem Senioren immer wieder Opfer von Trickbetrügern.

Überwachungskamera zeigt mutmaßlichen Betrüger

Auf dem Rückweg vom Kommissariat fuhr der Senior noch einmal zum Elektrofachmarkt. Dort versprach man ihm, die Videoaufzeichnungen zu sichten – was zeitnah geschah. Die Aufnahmen zeigen den mutmaßlichen Täter. „Dieser war sogar im Laden bekannt“, so Gerold B.

Doch der Rentner recherchierte noch weiter. Im Telefonbuch fand er den angeblichen Namen des jungen Mannes unter der notierten Adresse und rief dort an. „Von dem Angerufenen erfuhr ich den richtigen Namen des Betrügers“, berichtet Gerold B. „Offenbar hatte der nämlich schon öfter den falschen Namen des früheren Freundes benutzt.“

84-jähriger Senior telefoniert mit Mutter des Mannes

Gerold B. erhielt sogar die Nummer des jungen Mannes und telefonierte anschließend mit dessen Mutter. „Die wollte von mir wissen, was ihr Sohn nun wieder angestellt hat“, wunderte sich der Rentner. Noch mehr wunderte er sich aber, als der junge Mann am Abend unter Nennung des falschen Namens bei ihm anrief. „Ich habe ihm seinen richtigen Namen gesagt. Darauf wusste er nichts mehr zu antworten“, so Gerold B.

Geschäftsführer von Euronics XXL sorgt für Happy End

Nun hofft der 84-Jährige, dass die Polizei mit seinen Angaben schnell ermittelt und bald eine Anklage erhoben wird. Der Traum von einem eigenen Handy wurde allerdings dann doch schneller erfüllt als gedacht. Der Geschäftsführer des Euronics-XXL-Elektronikmarktes, Dennis Böseleger, erfuhr von den unangenehmen Erfahrungen des Rentners. Er reagierte spontan und lud den Mann in den Markt ein. Dort erhielt Gerold B. am Dienstag ein Handy mit Karte, das für den Gebrauch eingerichtet wurde. „Ich bin sprachlos über diese tolle Hilfe“, so der 84-Jährige, für den die Geschichte somit einen versöhnlichen Abschluss fand.