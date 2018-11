Wildeshausen benötigt dringend Betreuungsplätze

Die Zahl der Krippenkinder, die in Wildeshausen auf der Warteliste stehen, ist hoch. Es muss schnellstmöglich eine neue Einrichtung geplant und gebaut werden. Darüber berät am Donnerstag der Sozialausschuss.

Wildehausen - Von Dierk Rohdenburg. Die Situation ist durchaus brisant in Wildeshausen. Und es ist erstaunlich, dass es bislang wenig Proteste in der Kreisstadt gegeben hat. Mit Stand 30. September fehlten in den Kindertageseinrichtungen 55 Krippenplätze und 31 Plätze in Kindergärten für Jungen und Mädchen im Alter ab drei Jahren.

Nach der Einschätzung von Stadtverwaltung und Politik muss deshalb schnellstmöglich eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Darüber diskutiert der Ausschuss für Ordnung, Soziales und Familie am Donnerstag, 8. November, öffentlich im Stadthaus (18.15 Uhr). Es ist jedoch zu erwarten, dass die Meinungen darüber, was wann und in welchem Umfang getan werden muss, recht weit auseinandergehen. Es geht auch um viel Geld.

Die Stadtverwaltung verweist in der Sitzungsvorlage darauf, dass in den Haushaltsplanentwurf 2019 Mittel für den Neubau einer dreigruppigen Kindertagesstätte eingestellt sind. Zwei Gruppen wären für Kinder ab drei Jahren, eine Gruppe für die Jüngeren geeignet. In Betracht kämen für den Bau zwei Grundstücke im Baugebiet „Beim grauen Immenthun“ an der Bleicherstraße.

Fachbereichsleiterin für städtische Trägerschaft

Weil die Zusammenarbeit mit freien Trägern deutlich mehr Abstimmungsbedarf erfordert als ein Betrieb durch die Stadt, spricht sich Fachbereichsleiterin Rita Manietta für eine städtische Trägerschaft der neuen Einrichtung aus. Nach Vorlage der Verwaltung sind im Haushaltsentwurf für 2019/2020 insgesamt 2,06 Millionen Euro für Planung und Bau sowie für 2020 im Ergebnishaushalt 149 000 Euro für Inventar und Außenspielgeräte enthalten. Eingeplant sind auch Fördermittel von 381 100 Euro für eine neue Kita mit 65 Plätzen. Für den Bau von zwei Krippen- und eine Kindergartengruppe erhöhen sich die Fördermittel voraussichtlich auf 530 500 Euro.

Nach Einschätzung des CDW-Ratsherrn Stefan Brors reichen die Planungen allerdings nicht aus. Wenn er auf die fehlenden Plätze sieht, ist er der Ansicht, dass die Stadt vier neue Krippen- und zwei Kindergartengruppen benötigt. „Das wäre optimal, um dauerhaft genügend Plätze anbieten zu können“, erklärt er mit Blick darauf, dass als Produktziel für die Kinderbetreuung definiert ist, dass 55 Prozent der Krippenkinder einen Betreuungsplatz erhalten. In naher Zukunft solle das Ziel in Wildeshausen sogar auf 60 Prozent angehoben werden.

„Wir müssen es endlich zusammen mit der Stadtverwaltung anpacken, alle Kinder unterzubringen“, so Brors. Er favorisiert jedoch die Beteiligung von freien Trägern für den Betrieb einer sechsgruppigen Kindertagesstätte in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme. Denkbar ist seiner Meinung auch ein anderer Standort, beispielsweise am Bargloyer Weg. Er verweist zudem darauf, dass der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes schon lange anbietet, für die Stadt eine Einrichtung zu bauen und zu betreiben. „Externe Anbieter sind finanziell viel günstiger für uns“, meint Brors, der ergänzt: „Die Trägervielfalt hat sich zudem in der Stadt bewährt.“