Bäcker am Westring weiter ohne Genehmigung

Von: Dierk Rohdenburg

Nicht genehmigt: Der Backcontainer auf dem Parkplatz des Ostmann-Geländes. © dr

Wildeshausen – Viele Wildeshauser steuern gerne den Verkaufscontainer der Bäckerei Behrens-Meyer auf dem Ostmann-Gelände am Westring in der Kreisstadt an. Für den Container gibt es aber keine Genehmigung.

Wenn es nach den Festsetzungen des im Jahr 2020 in Kraft getretenen Bebauungsplanes geht, müsste dieser Backshop aber schon lange entfernt und ein Café (100 Quadratmeter) mit Verkaufsstelle (30 Quadratmeter) im benachbarten Gartencenter eröffnet worden sein.

Der Bauantrag wurde hingegen vor wenigen Monaten von Ostmann zurückgezogen, weil die Brandschutzmaßnahmen sehr kostspielig sind. Bäcker und Geschäftsführer Bernhard Meyer aus Cloppenburg ist seitdem auf der Suche nach einem neuen Domizil. „Alle 14 Tage gehe ich am Westring entlang und schaue, wo Platz für uns ist“, berichtet er. Allerdings kann der Geschäftsmann in unmittelbarer Nähe gar nicht fündig werden, weil die Teilbereiche des Bebauungsplanes am Westring keine weiteren Einzelhandelsflächen für Lebensmittel vorsehen.

Übergangslösung mit Container sollte beendet werden

Die Stadt hatte extra für das Gartencenter ein planerisches Sondergebiet geschaffen, um dort Café und Backshop unterzubringen. „Damit sollte ja gerade die Übergangslösung mit dem Container beendet werden“, so Fachbereichsleiter Bau, Hans Ufferfilge. Alternativen dazu gebe es nicht – und das sei so auch nicht gewollt.

Damit wären Bestrebungen von Meyer hinfällig, wieder mit Lidl zu kooperieren und auf dem Parkplatz einen Container aufzubauen. In dem Gebäude des Discounters hatte er bis vor knapp neun Jahren einen Backshop. Dann wurde das Lidl-Sortiment erweitert und ein Backautomat installiert.

Auch ein Verkaufswagen ist nicht erlaubt

Weil Meyer den eigenen Container optisch wenig ansprechend findet, könnte er sich auch vorstellen, einen schmucken Verkaufsanhänger zu platzieren. Aber auch das ist rechtlich nicht möglich. „Der Bebauungsplan lässt das nicht zu“, so Ufferfilge nach einem Blick in die textlichen Festsetzungen. Das sieht auch Torsten Stuhr vom Bauamt des Landkreises Oldenburg so. Die Aufstellung eines Verkaufswagens sei zwar verfahrensfrei möglich, so seine Einschätzung. Doch die Stadt habe festgelegt, dass es dort keine weiteren Einzelhandelsflächen geben solle. Wenn dort tatsächlich ein Wagen aufgestellt werden würde, dann müsste der Landkreis dagegen gerichtlich vorgehen. Bislang hoffe man aber, dass die Verhandlungen von Bäcker Meyer erfolgreich verlaufen und dieser irgendwo unterkommt. Dieser hatte nach eigenen Aussagen schon eine neue Verkaufsstelle stadtauswärts an der Visbeker Straße im Blick. „Aber meine Angestellten haben mir gesagt, dass die mit dem jetzigen Platz nicht vergleichbar ist“, berichtet er, warum er den Umzugsplan wieder aufgegeben hat.

„Wir wollen da, wo wir sind, gerne bleiben. Aber wir stehen wohl auf der Abschussliste“, bilanziert Meyer frustriert. „Ich bin über jede Woche froh, in der wir am Westring verkaufen können.“

Wie lange dieser Zustand noch Bestand hat, ist ungewiss. Im Sommer hatte der Landkreis Oldenburg mitgeteilt, dass man die Entwicklung derzeit nur beobachte. Es würden noch Verhandlungen zur Zukunft des Standortes geführt. Deshalb müsse man jetzt nichts übereilen.