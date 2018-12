Prinzessinnenwäldchen bleibt unangetastet

Wildeshausen - Der Bauausschuss der Stadt Wildeshausen hat am Donnerstagabend einstimmig empfohlen, keine Bauleitplanung für ein Gebiet an der Harpstedter Straße und dem Prinzessinnenweg anzuschieben. Viele Bürger verfolgten die Diskussion im Stadthaus, am Tag zuvor hatte eine Initiative bereits 111 Unterschriften gegen die Pläne eingereicht.

Einige Ausschussmitglieder zeigten sich verwundert, dass sie sich mit dem Thema befassen mussten, obwohl die Standortwahl bereits im Stadtentwicklungsausschuss moniert worden war. „Wir sollten schauen, ob das in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme möglich ist“, regte Wolfgang Sasse (CDU) an. Karl Schulze Temming-Hanhoff (fraktionslos) kritisierte, dass der Wunsch eines Investors so schnell in den Ausschuss gekommen war, während andere Anträge mit dem Verweis auf Personalknappheit in der Verwaltung deutlich länger bearbeitet werden. Zudem verwies er darauf, dass der Verwaltungsausschuss schon vor Jahren eine Bebauung abgelehnt hatte.

Marko Bahr (FDP) betonte, dass er es schön findet, längs der Harpstedter Straße immer wieder ein Stück Natur zu sehen, und Heiner Spille (UWG) hielt es für eine „blöde Sache“, dass so viel Unruhe entstanden ist, weil der Antrag noch einmal in den Bauausschuss verwiesen wurde. „Das liegt daran, weil manche Politiker nicht die Verantwortung für unpopuläre Entscheidungen übernehmen wollen“, erklärte ihm Bahr.

Grundsätzlich waren sich nun alle einig, dass es keine Notwendigkeit gibt, die Baulücke an der Harpstedter Straße zu schließen. Die Idee des Architekten, der gar nicht vor Ort war, wurde gelobt, das Gebiet, in dem das Wohnprojekt verwirklicht werden sollte, aber klar abgelehnt. Somit dürfte es auch keine gezielte Prüfung mehr geben, ob im Prinzessinnenwäldchen seltene Tiere leben. Das Gehölz bleibt so, wie es ist. Dafür gab es Beifall von den Bürgern.

dr