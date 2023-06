Am Sonntag: Flohmarkt, Bratwürste und Kran-Aufbauten in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Beim Flohmarkt in der Widukindhalle herrschte reges Treiben. © dr

Wildeshausen –In Wildeshausen locken an diesem Sonntag zwei große Veranstaltungen auch bei der großen Hitze mit Erfrischung, Erlebnissen und Schnäppchen.

Seit 11 Uhr läuft in der Widukindhalle der „Krims-und-Krams-Markt“, der vom „Gemeinnützigen Verein für Sozialarbeit“ und der Katholischen Jungen Gemeinde veranstaltet wird. Nach Angaben der Organisatoren Christin Rollié, Nils Pacholke und Michaela Priser sind vor der Sonne geschützt mehr als 50 Stände aufgebaut. Dort gibt es eigentlich alles, was auf einem guten Flohmarkt angeboten wird. „Wir haben zudem eine Spenden-Allee“, berichtete Rollié. Dort würden Waren angeboten, die von Privatleuten gespendet wurden. Der Erlös des Marktes fließt in gemeinnützige Projekte sowie in die Arbeit der katholischen Jugend. Im Foyer der Widukindhalle gibt es zudem günstige Getränke, Waffeln und Bratwurst, Letztere gesponsert von der Fleischerei Tonn und dem Wellness-Center „Auszeit“ in Wildeshausen. An einem Candy-Stand können die Kunden unter anderem Ufo-Tüten und Glücksbonbons erwerben. Der Markt läuft noch bis 14.30 Uhr. „Wenn viele Leute da sind, machen wir auch noch länger“, verspricht Rollié.

Großes Programm bei Hüffermann

Für Verpflegung ist auch bei Hüffermann Krandienst bis 17 Uhr gesorgt. Das Wildeshauser Unternehmen zeigt an der Ahlhorner Straße, dass es nicht nur Kräne produziert. „Wir haben mehr als 45 Fahrzeuge vor Ort“, berichtete Pressesprecherin Merle Greiser vom Marketing. Ziel sei es, den Menschen zu zeigen, dass die Hüffermann-Gruppe sehr breit aufgestellt ist. Auch Geschäftspartner und Kunden hätten im Vorfeld großes Interesse signalisiert, zu kommen. Auf dem weiträumigen Gelände gibt es Maschinenvorführungen sowie Darstellung des kompletten Dienstleistungsangebotes, die Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit Kollegen und Partnern wie Böcker, Hoeflon, Liebherr Turmdrehkrane, Nooteboom und Palfinger.

Bei Hüffermann sind 45 Großfahrzeuge aufgebaut. © dr

Das Unternehmen bietet zudem Mitmachaktionen vom Kistenstapeln über Gondelfahrten bis hin zum Menschenkicker an. Es gibt eine Hüpfburg, Kinderschminken und einen Sandkasten.