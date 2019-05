Biohändler „Aleco“ zieht im Herbst am Westring ein

Wildeshausen – Es geht aufwärts auf der Baustelle neben „Fressnapf“ und „Zisch“ am Wildeshauser Westring. Dort soll im Herbst ein „Aleco“-Bio-Supermarkt mit einer Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern eröffnen. Es ist der 22. Markt der Fachhandelskette, die vor 30 Jahren als Familienbetrieb mit der Auslieferung von Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft im Landkreis Rotenburg begonnen hatte. Der Standort Wildeshausen ist nach Angaben von Geschäftsführer Georg Appel ein „Eckpunkt“ auf seiner Filiallandkarte. „Hier müssen wir uns erst einmal etablieren. Das wird Zeit brauchen“, betont er, aber: „Am Ende wird es ein Erfolg.“

Der Ottersberger muss bereits seit zweieinhalb Jahren darauf warten, dass die Eröffnung des Marktes in greifbare Nähe rückt. Schon im September 2016 hatte sich die Politik für die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ausgesprochen. Ganz so leicht ließ sich das jedoch nicht realisieren, weil das Vorhaben nicht mit den Regelungen des Landesraumordnungsprogramms vereinbar waren. So ersann der Planer der Stadt das Konstrukt des „privilegierten Nahversorgungsstandortes“, das einen Bio-Fachhändler ermöglicht, der jedoch keinen Gastrobereich unterhalten darf. „Das hätten wir gerne gemacht“, so Appel. „Aber immerhin dürfen wir dort noch Brot anbieten.“

Mit der Verkaufsfläche von knapp 800 Quadratmetern gehört der Markt zu den größten von „Aleco“. Appel glaubt, dass der Supermarkt strategisch gut liegt. Er hat Standorte in Oldenburg und Delmenhorst. „Und schon 2014, als wir in Delmenhorst eröffnet hatten, haben uns einige Besucher gefragt, wann wir denn nach Wildeshausen kommen. Nur so bin ich auf den Standort aufmerksam geworden.“

Der Geschäftsführer hat keine Befürchtungen, dass Supermärkte wie „Lidl“, „Aldi“, „Edeka“ oder „Famila“ mit ihrem Biosortiment sein Geschäft schwächen. „Das ist eher etwa für Einsteiger“, sagt Appel. „Die Leute lernen dort Bio-Produkte kennen. Wenn sie dann ein komplettes Sortiment haben wollen, kommen sie zu uns.“

+ Geschäftsführer von „Aleco“, Georg Appel. © hu

Der Werdegang des „Aleco“-Unternehmens liest sich rückblickend wie eine Erfolgsgeschichte. Wurden Mitte der 1980er-Jahre zunächst noch aus dem Privathaus der jungen Familie Blättermann/Appel die Eigenerzeugnisse verkauft, nahm das Geschäft zunehmend Fahrt auf. Die Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hatten zu einem Umdenken in der Gesellschaft geführt. Bio und damit unbelastete Produkte war mehr und mehr angesagt. Im Jahre 1989 gründeten Blättermann/Appel den Lieferservice „Natur ins Haus“. Danach ging es Schlag auf Schlag: im Jahre 1992 Geschäftseröffnung und Lagerverkauf in Sottrum, wenig später in Ottersberg. Schon bald mussten die Geschäfte vergrößert, das Angebot immer mehr ausgeweitet werden. In Sottrum auf mittlerweile 150 Quadratmeter, in Ottersberg auf derzeit 425 Quadratmeter. Der Gründung einer GmbH im Jahre 2004 folgten weitere Geschäftseröffnungen im benachbarten Bremen mit den Filialen in der Neustadt, an der Bismarckstraße, in Oberneuland, Schwachhausen, Findorff und Lesum. Mittlerweile sitzt „Aleco“ auch in Cuxhaven, Rotenburg, Bremerhaven, Osterholz-Scharmbeck, Lilienthal, Delmenhorst und Buchholz.

dr