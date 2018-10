Friedrich Ahlers kritisiert den Kulturkreis

Wildeshausen - „Warum sagen wir nicht ,Moin‘, wenn wir uns im Ausschuss begrüßen?“, fragte der Wildeshauser Plattdeutschbeauftragte Friedrich Ahlers am Donnerstag in die Runde des Kulturausschusses der Stadt. „Das ist ein Stück Heimat und gehört zu unserer Kultur“, fuhr er fort. Er ergänzte: „Wieso steht auf Einladungen der Stadt und auf Glückwunschkarten zu hohen Geburtstagen nicht etwas auf Plattdeutsch?“

Ahlers war zum Bericht über seine Arbeit eingeladen, und er vertrat ganz offensiv, dass die niederdeutsche Sprache in unserer Region wieder mehr in den Vordergrund rücken sollte. „Man muss nur den Mut haben, etwas zu ändern“, sagte er. „Man kann immer noch mehr machen, und keiner muss Angst haben, dass er es nicht richtig kann.“

In seiner Bilanz berichtete Ahlers davon, dass es nicht so leicht sei, die plattdeutsche Sprache an den Schulen hoffähig zu machen, da es an Lehrern mangele. Auch in der Bücherei gebe es wenig Resonanz auf das plattdeutsche Medienangebot. Gut gefallen habe ihm ein niederdeutscher Poetry-Slam während des vergangenen Gänsemarktes, so Ahlers. „Aber das gehört da irgendwie nicht so hin, weil die Leute kommen und gehen.“

Enttäuscht ist der Plattdeutschbeauftragte vom Kulturkreis Wildeshausen. Dort war er vorstellig geworden, um eine Veranstaltung mit Moderatorin Annie Heger zu organisieren. „Sie haben die Kooperation abgelehnt, weil das nicht zum Konzept des Kulturkreises passt“, kritisierte Ahlers. „Das gehört sich nicht, wenn man so viel Geld von der Stadt bekommt.“ Nun wolle er Heger zusammen mit dem Heimatverein Düngstrup einladen. Die Sängerin und Autorin komme im nächsten Frühjahr nach Wildeshausen, berichtete Ahlers.

