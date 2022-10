AfD erzielt bis zu 24,5 Prozent in Wildeshausen

Von: Ove Bornholt

Ein Blick in die Wildeshauser Wahllokale: Die AfD holt 24,5 Prozent im Wahllokal Berufsschule. Und die FDP ist fast überall über der Fünf-Prozent-Hürde.

Wildeshausen – Die Landtagswahl ist durch, Zeit für einen Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen Wildeshauser Wahllokalen. Die AfD hat in der Kreisstadt 13,2 Prozent der Zweitstimmen und damit mehr als im Landesdurchschnitt (10,9) geholt. Auch dank teils sehr guter Ergebnisse in einzelnen Bezirken. Dabei sticht das Wahllokal „Berufsbildende Schulen“ hervor. Dort erzielte die „Alternative“ 24,5 Prozent der Zweitstimmen und landete damit auf Platz zwei hinter der CDU (29). Schon bei der Landtagswahl 2017 war der Bezirk mit gut acht Prozent für die AfD aufgefallen.

Auch in den Wahllokalen Fischereiheim (20 Prozent), Hauptschule II (19,3), Kindergarten Johanneum (18,2), Kindergarten Weizen-Wichtel (18,1) und Knaggerei (17,6) schnitt die AfD auffallend gut ab. Lediglich bei den Wählern des Bezirks Schützenvereinsheim Bühren (8,67) und Kindergarten Schatzinsel (8,11) sowie bei den Briefwahlstimmen (6,9) lag die AfD unter dem Landesdurchschnitt.

SPD in Wildeshausen unter dem Landes-Durchschnitt

Die SPD bewegte sich mit 30,38 Prozent der Zweitstimmen in Wildeshausen unter ihrem Landesergebnis (33,4). Hochburgen der Sozialdemokraten sind die Wahllokale Pusteblume I und II (37,7 und 35,90) und Hauptschule I (34,7). Ganz schlecht haben die Genossen in den Bereichen BBS (21), Schützenvereinsheim Bühren (21,9) und Hauptschule II (24,6) abgeschnitten. Erstaunlich: Im Wahllokal BBS hatte es 2017 mit 41,8 Prozent noch das stärkste Zweitstimmenergebnis in Wildeshausen gegeben.

Die CDU lag in Bühren (38,1 Prozent) und dem Wahlbezirk Holbeinschule (32,3) deutlich über dem Landesschnitt (28,1). In anderen Bereichen – Pusteblume II: 21,6, Fischereiheim: 22,6 und Weizen-Wichtel: 23,1 – war die 30-Prozent-Marke nicht mal annähernd in Reichweite.

Grüne sind im Wahlbezirk Holbeinschule sehr erfolgreich

Die Grünen wiederum waren in den Wahllokalen Holbeinschule (16,4 Prozent), Gesundheitsamt (16,2) sowie Schatzinsel (15,3) und Kreismusikschule (15,2) besonders erfolgreich. Bei den Wählern in den Bereichen Berufsschule (7,5), Holzhausen (7,6) und Bühren (8) schnitt die Ökopartei teilweise nur halb so gut ab.

Bleibt noch die FDP, deren Landesergebnis eine Katastrophe ist. Wäre Wildeshausen der Maßstab, wären die Liberalen allerdings nur in den Wahlbezirken BBS (4 Prozent), Kindergarten Farbenfroh (4,7) und Knaggerei (4,8) an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. In Bühren (12,7), Holzhausen (11,8) sowie den Wahllokalen Bauhof (9,5) und Schatzinsel (9,4) war die FDP doppelt so stark wie im Landesdurchschnitt.

Die Wahlbeteiligung lag, gemessen an den Zweitstimmen, bei 58,58 Prozent. Das ist etwas weniger als 2017 (59,55). In den Bereichen Holbeinschule, Heidloge, Bühren und Pusteblume II gaben besonders viele Leute ihre Stimme ab, im Wahllokal Schatzinsel hingegen nur jeder dritte Wahlberechtigte.