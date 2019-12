Feuer in Wildeshausen: 800 .000 Euro Schaden nach Hausbrand

Viel Arbeit für Feuerwehrkräfte / Bei Unfall in Brettorf überschlägt sich Auto mehrfach

+ Fast komplett durch Feuer zerstört wurde dieses Wohnhaus am Forstweg. Fotos: Engels

Wildeshausen/Brettorf – Den ersten Weihnachtsfeiertag hätten sich zahlreiche Feuerwehrkräfte aus dem Landkreis Oldenburg sicherlich ganz anders vorgestellt – deutlich ruhiger: Zuerst hielt ein Großbrand in Wildeshausen zahlreiche Brandschützer in Atem. Darauf folgte ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Brettorf.