Will noch jemand bauen? Wildeshausen treibt Erschließung „Vor Bargloy“ voran

Von: Dierk Rohdenburg

Erschließung vor Bargloy: Ein Teil der Fläche wird bereits für den Verkauf vorbereitet. © dr

Wildeshausen – Aufatmen bei der Wildeshauser Stadtverwaltung: Die archäologischen Untersuchungen auf dem geplanten Baugebiet nördlich des Bargloyer Weges sind nun abgeschlossen. Einer Erschließung der Gesamtfläche steht somit nichts mehr im Wege – ob allerdings eine schnelle Bebauung erfolgt, muss sich noch zeigen.



„Im östlichen Bereich des Gebietes laufen schon die Erschließungsarbeiten“, teilte Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge auf Nachfrage mit. Dort würden bereits die Kanäle verlegt und die Baustraßen angelegt, weil die archäologischen Untersuchungen früher abgeschlossen werden konnten. Im westlichen Gebiet würden die Erschließungsarbeiten nun zeitnah ausgeschrieben, so Ufferfilge. „Wir wussten ja nicht, wann die Archäologie komplett abgeschlossen ist.“



Die Gesamtmaßnahme hat sich enorm verzögert. Wie berichtet, möchte die Stadt in diesem Bereich der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) 70 Bauplätze herrichten. Der Bebauungsplan dafür war bereits im Sommer 2021 aufgestellt worden. Im Herbst begann dann die archäologische Prospektion, deren Ergebnisse die Notwendigkeit erbrachten, den Baugrund noch einmal eingehender zu untersuchen. Start war hier vor rund sechs Monaten.

Bedingungen für die Vermarktung sind schlechter geworden

Durch die Verzögerung haben sich die Bedingungen für die Vermarktung des Baugebietes deutlich verschlechtert. Einerseits dürften die Quadratmeterpreise weiter gestiegen sein – der Bodenrichtwert liegt derzeit bei 170 Euro. Andererseits sind die Zinsen für Immobilienkredite deutlich höher. Auch wegen der extrem höheren Lebenshaltungskosten sowie hohen Preise für Baustoffe werden sich viele Bauwillige der vergangenen Jahre das Projekt wahrscheinlich noch einmal gut überlegen.



„Wir haben eine lange Warteliste“, so Ufferfilge. Sobald Grundstücke in die Vermarktung gingen, würden die Bewerber angeschrieben. Allerdings wisse man natürlich nicht, wer noch großes Interesse an einem Häuschen in der StEM habe.

Grundstücke oft nicht größer als 500 Quadratmeter

„Wir haben dort viele kleine Grundstücke vorgesehen“, sagt Ufferfilge. Die Flächen lägen oft bei 400 bis 500 Quadratmetern, sodass sie weiter erschwinglich blieben. Wichtig sei auch, dass es dort dann keiner gesonderten Baugenehmigung mehr bedürfe.



Da sich das Gesamtprojekt durch die archäologischen Untersuchungen verzögert hat, könne man möglicherweise zunächst einen Teil der Grundstücke längs des Bargloyer Weges – westlich des landwirtschaftlichen Anwesens – anbieten, hofft Ufferfilge. Später könnte man dann die anderen Areale vermarkten.



Die Erschließung des Gebietes soll über den Bargloyer Weg und die geplante Entlastungsstraße (Verlängerung der Gutenbergstraße) erfolgen, obwohl diese erst in ein paar Jahren fertig gebaut sein dürfte. Im Bereich hinter „Famila“ soll es jedoch später noch Investorengrundstücke für Mehrfamilienhäuser geben.

Artikel vom 30. Juli: Der Bebauungsplan für das Gebiet „Vor Bargloy“ ist schon lange verabschiedet, doch an eine Erschließung war nicht zu denken, da zunächst im Herbst 2021 eine archäologische Prospektion erfolgte.

Anschließend mussten umfangreiche Grabungen vorgenommen werden, weil es dort Nachweise von Besiedelung vor rund 2 000 Jahren gegeben hatte.

Die Grabungen starteten im Frühjahr, mussten dann wegen neuer Funde ausgeweitet werden und sind noch immer nicht beendet.

Immerhin schon eine Teilerschließung möglich

„Wir sind froh, dass wir schon eine Teilerschließung von Flächen stadteinwärts vornehmen können, weil dort die Arbeiten abgeschlossen sind“, sagt der Baufachbereichsleiter der Stadt, Hans Ufferfilge. Die Erschließung laufe, während im westlichen Teil des geplanten Baugebietes, also im Bereich neben der Straße Bargloyer Heide, weiter geprüft werde, ob größere archäologische Nachweise von Besiedlung im Erdreich verborgen sind.

Ufferfilge geht davon aus, dass die Erschließung des östlichen Bereichs am Bargloyer Weg bis hinter der Hofstelle Gier Anfang September beginnt. Dort sind mehr als 70 Grundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser geplant. Ein Areal für Mehrfamilienhausbebauung hinter der Hofstelle hat die Stadt allerdings bereits an einen privaten Investor abgegeben, der im Gegenzug eigene Flächen an die Kommune überschrieben hat.

Im Rahmen der ökologisch ausgerichteten Planung sind im neuen Baugebiet Flachdächer ausdrücklich erwünscht. Sie müssen allerdings begrünt werden. Das Erschließungskonzept in Verbindung mit den festgesetzten Firstrichtungen legt eine Süd- oder Westausrichtung der Dachflächen fest, sodass die Sonnenenergie effizient genutzt werden kann. Lediglich am westlichen sowie südlichen Rand des Bereiches an der Bargloyer Heide sowie dem Bargloyer Weg wird auf eine Firstrichtung verzichtet. Ziel sei es, eine gute Belichtung und Besonnung zu erreichen. Das führe zu besseren bioklimatischen Bedingungen, hieß es bei der Planaufstellung.

Erschließung zunächst über Bargloyer Weg

Die Erschließung des gesamten Baugebietes soll über den Bargloyer Weg und über die Entlastungsstraße erfolgen, wobei Letztere erst in ein paar Jahren komplett gebaut sein dürfte. Im Bereich hinter Famila soll es später weitere Investorengrundstücke für Mehrfamilienhäuser geben. Dort ist aber noch eine Prospektion erforderlich. Zudem muss die 110-kV-Leitung verlegt werden.

Der Preis für die neuen Wohnbaugrundstücke steht noch nicht fest. Er richtet sich nach der Berechnung des Gutachterausschusses. Bei den vergangenen Vergaben hatte die Stadt sehr viele Bewerber. Die Vergabe erfolgt nach der Richtlinie der Kommune, die zum Ziel hat, vorrangig Familien und Wildeshauser Bürgern die Möglichkeit zu geben, ein Eigenheim zu errichten.