Tiere und Menschen angesteckt: Infizierte Katzen aus Wildeshausen legen Tierschutzhof in Delmenhorst lahm

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Sechs Wochen geschlossen: Der Tierschutzhof hat keinen Besucherverkehr und bittet um Spenden. © TSV

Neun Katzen sind aus einer Wohnung in Wildeshausen in den Tierschutzhof in Delmenhorst gekommen. Dieser musste deswegen nun für Besucher schließen.

Wildeshausen/Delmenhorst – Sechs erwachsene Katzen und drei Kitten, die wegen nicht artgerechter Haltung aus einer Wohnung in der Stadt Wildeshausen gerettet wurden, sorgen dafür, dass der Tierschutzhof in Delmenhorst für die nächsten sechs Wochen für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Das teilte die Pressesprecherin des Tierschutzvereins in Delmenhorst, Ulrike Büthe-Klasen, am Freitag mit.

Der Verein ist seit rund zwei Jahren für die Fundtiere in der Wittekindstadt zuständig. Das Tierheim nimmt aber auch Katzen auf, die aufgrund einer Weisung des Veterinäramtes Besitzern weggenommen wurden – unter anderem, wenn die Haltung verwahrlost und keine Besserung in Sicht ist. So kamen die neun Katzen nach Delmenhorst.

Extrem aufwendige Behandlung der infizierten Katzen in Delmenhorst

Im Tierheim stellte sich heraus, dass sie alle an einer hochansteckenden Hautpilzinfektion namens Microsporum Canis leiden. „Mit dieser haben sich nun leider auch einige andere Katzen und Mitarbeiter des Tierschutzhofes angesteckt“, teilte Büthe-Klasen am Freitag mit. Es sei möglicherweise auch ein Hund betroffen.

Die Behandlung der Pilzerkrankung muss in drei siebentägigen Etappen mit dazwischen liegenden Pausen erfolgen. Es dürfen nur die Schichtleitungen, die mit allen Hygienemaßnahmen vertraut sind, zu den Tieren. All das in einer Zeit, in der viele Tierheime gemeinsam um bessere finanzielle Bedingungen bei der Tierpflege kämpfen und beispielsweise ein Tierheim in Hamburg kürzlich einen kompletten Aufnahmestopp für Hunde und Katzen verkündet hat.

Um weitere Ansteckungen, auch bei Besuchern und Interessenten, zu vermeiden, ist der Hof ab sofort für die Öffentlichkeit geschlossen. „Es ist eine absolute Ausnahme-Situation“, sagt Büthe-Klasen. „Daneben haben wir noch ein weiteres Problem: Zurzeit sind alle Unterkünfte mit Tieren voll belegt. Unsere Futterlager sind aber leider ziemlich leer.“

Deshalb bitten die Tierschützer um Futterspenden, am besten Schalen sowie Tüten mit Nassfutter, und Wickelunterlagen für die Katzenboxen. Wer etwas vorbeibringen möchte, kann zum Tierschutzhof (Schillbrok 5, Delmenhorst) fahren und Spenden in die Futterbox an der Einfahrt legen. „Damit ist jede Ansteckungsgefahr gebannt und den Tieren weiterhin geholfen“, heißt es.