Wigald Boning: Gebürtiger Wildeshauser für RTL bei Krönung von Charles III.

Von: Dierk Rohdenburg

Der gebürtige Wildeshauser Wigald Boning begleitet die Krönungsfeierlichkeiten in London. © Tobias Hase/Chris Jackson/dpa(2)

Am 6. Mai wird Charles III. in der Westminster Abbey zum König des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland gekrönt. Mit dabei: Wildeshauser Wigald Boning.

Wildeshausen – Mit wie viel Pracht und Pomp feiern die Briten? Was spielt sich abseits der königlichen Zeremonie alles ab? Anlässlich des royalen Großereignisses ist der gebürtige Wildeshauser Komiker, Autor und Moderator Wigald Boning für RTL live in London unterwegs.

Wigald Boning bei Charles‘ Krönung: Wildeshauser ist eigentlich mit Wickeln beschäftigt

„Ob Protestler oder Royalist, ich bin gespannt, auf welche Persönlichkeiten ich alles treffe und liefere den etwas anderen Blick auf die pompösen Feierlichkeiten“, erklärt Boning, der am 11. März zum fünften Mal Vater geworden war. Seine Ehefrau ist Teresa Tièschky. Er schrieb damals auf Twitter: „Jetzt kann auch Sohn Oskar Sonne, Regen, Ameisenhaufen, Rollsplitt, Mozart, Dosenravioli, den ganzen grandiosen Klimbim kennenlernen. Ihr findet mich bis auf Weiteres hinterm Wickeltisch.“

Comedian Wigald Boning © RTL

Dieser Plan konnte allerdings nicht so umgesetzt werden. Vor wenigen Wochen musste Boning seinem verstorbenen Vater Heinrich in der Wildeshauser Friedhofskapelle das letzte Geleit geben. Der ehemalige Gerichtspräsident der Wildeshauser Schützengilde und Landesbanker war am 3. April in Oldenburg gestorben.

Zum Gildefest will er diesmal nicht kommen

Mit Arbeit am Wickeltisch hat auch der Job in London wenig zu tun. Im Einsatz als Reporter über die Krönungsfeierlichkeiten mischt sich Boning nun unter das britische Volk, besucht die Royal-Fans in Pubs, Bars und am Straßenrand und spricht mit ihnen über das besondere Ereignis.

Auf einen weiteren Höhepunkt des Jahres, das Gildefest in Wildeshausen Ende Mai, verzichtet Boning allerdings: „Ich werde ganz sicher nicht dort sein, aber ich wünsche allen Wildeshausern viel Spaß. Beste Grüße“, teilte er mit. In den vergangenen Jahren war Boning häufiger in Wildeshausen gesichtet worden. Einmal wurde er sogar von seinem Vater verurteilt …