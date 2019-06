Auf ein Wiedersehen im Landkreis

Nach zwölf Jahren in der Schule geht es hinaus in die weite Welt: 66 Schüler haben an der BBS Wildeshausen ihr Fachabitur erreicht. Fotos: Franitza

Wildeshausen – Den 66 Absolventen der Fachoberschulen Wirtschaft, Technik und Sozialpädagogik stehen beruflich alle Wege offen – das haben BBS-Schulleiter Jens Haar und Landrat Carsten Harings den jungen Frauen und Männern am Freitagmittag während der Abschlussfeier in der Aula versichert. Als Beispiel für die Vielzahl an Werdegängen nannten die beiden jeweils sich selbst als Beispiele.

„Das ist für mich ein ganz besonderer Jahrgang“, sagte Haar – denn nicht nur seien es die ersten Abschlussklassen, für die er in seiner neuen Funktion eine Rede halten dürfe. Auch habe er seinerzeit selber „einen ähnlichen schulischen Werdegang“ beschritten. 36 Schüler haben ihr Fachabitur in dem Bereich Wirtschaft, neun in Technik und 21 in Sozialpädagogik abgelegt. „Eine Tür schließt sich und eine andere öffnet sich, die in einen aufregenden Lebensabschnitt führt“, so Haar. Doch wie werde der zunächst aussehen? Folgt nun eine Ausbildung, ein Studium, erst mal eine Pause, ein Praktikum oder vielleicht ein Auslandsaufenhalt? „Was ist besser?“, fragte der neue Schulleiter.

Sein Dank galt darüber hinaus den Eltern und Freunden der Fachabiturienten, und ebenso dem Kollegium, das dabei geholfen habe, diesen „66 individuellen Persönlichkeiten“ den Weg ins Leben zu ebnen. Abschließend wünschte er den Schülern „Mut, ein wenig Glück und ganz viel Freude für den nächsten Schritt“.

„Auch ich habe meine schulische Laufbahn an einer Fachoberschule abgeschlossen“, verriet Landrat Harings den Absolventen. „Mit dieser Ausbildung stehen Ihnen nun alle Wege offen“, schätzte auch er die beruflichen Chancen der 66 Schüler positiv ein. Gleichwohl: „Wie erfolgreich Sie sein werden, liegt an Ihnen.“ Deswegen sollten sich die jungen Frauen und Männer nicht zu lange und nicht zu weit zurücklehnen: „Die Gesellschaft braucht Sie als Ideengeber und moderne Gestalter.“ Das Rüstzeug, auch weiterhin zu lernen und Erfahrungen zu sammeln, hätten sie an der BBS erhalten, nun stehe der „Feinschliff“ an. Manche werden vielleicht auch den „schönen Landkreis Oldenburg“ dafür verlassen, einige werde der Pfad vielleicht in das europäische Ausland führen. „Wir würden uns aber auch sehr freuen, wenn der Weg wieder zurück in den Landkreis Oldenburg führt“, so der Landrat. Denn: „Wir brauchen Sie als Fachkräfte – aber auch als bodenständige, vernünftige Menschen. Ich freue mich, wenn wir uns im Landkreis wieder sehen“, schloss Harings seine Rede an die erfolgreichen Absolventen.

Nach der Zeugnisübergabe zeichnete Schulleiter Haar die vier Jahrgangsbesten aus: Philip Büttgen, Felicitas Friedrichs, Leonie Ebert und Peer Kabelmann erhielten jeweils ein kleines Präsent.

Drei Jahre lang waren Anna Lena Helmers und Charline Pliquett Juniorbotschafter des Europäischen Parlaments; auch sie erhielten ein Dankeschön als Anerkennung ihrer fortgesetzten Einsatzbereitschaft. Die Schüler hatten sich zuvor herzlich bei ihren Klassenlehrern für die gemeinsame Zeit bedankt und ihnen Abschiedsgeschenke überreicht. fra