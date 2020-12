Wiederholungstäter: Exhibitionist belästigt 19-Jährige

Wildeshausen/Delmenhorst – Die Bundespolizei hat am Dienstag gegen 8.30 Uhr einen 28-jährigen Mann aus Wildeshausen vorläufig festgenommen, der tags zuvor in einem Zug sein Geschlechtsteil vor einer jungen Frau entblößt und masturbiert haben soll.

Der Tatverdächtige ist bereits mehrfach wegen exhibitionistischer Handlungen vom Amtsgericht Wildeshausen verurteilt worden. Zuletzt am 22. Juli zu drei Monaten Freiheitsstrafe, drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Da er nun gegen die Auflagen verstoßen hat, muss er wohl jetzt in Haft.

19-Jährige informiert die Polizei

Nach den bisherigen Ermittlungen der Bundespolizei ereignete sich der erneute Vorfall am Montag zwischen 8 und 8.24 Uhr in der Nordwestbahn während der Zugfahrt von Wildeshausen nach Delmenhorst. Eine 19-Jährige saß allein in einer Vierer-Sitzgruppe, als sie bemerkte, dass ein in der gegenüberliegenden Vierer-Sitzgruppe sitzender Mann seine Hose geöffnet hatte und sich ihr zugewandt masturbierte. Sofort verließ sie das Zugabteil und informierte telefonisch die Polizei in Delmenhorst.

Bei der Ankunft in Delmenhorst verließ der Tatverdächtige den Zug und konnte trotz sofort eingeleiteter gemeinsamer Fahndungsmaßnahmen von Landes- und Bundespolizei nicht mehr im Bahnhofsumfeld aufgefunden werden.

Weitere Geschädigte sollen sich melden

Allerdings nahmen Zivilfahnder der Bundespolizei aus Oldenburg am Dienstag den Verdächtigen fest. Aufgrund der Personenbeschreibung durch das Opfer wurde der Mann bei Ankunft des gleichen Zuges aus Wildeshausen am Bahnhof aufgespürt. Gegen den 28-Jährigen wird nun erneut wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung und Erregung öffentlichen Ärgernisses strafrechtlich ermittelt. Sofern es weitere Geschädigte gibt, die durch den 28-Jährigen belästigt worden sind, sollten sie sich unter Telefon 0441/218380 melden.

In dem im Sommer vor dem Amtsgericht verhandelten Fall hatte die Staatsanwaltschaft dem 28-Jährigen vorgeworfen, am 22. Oktober 2019 mit dem Fahrrad auf dem Pestruper Gräberfeld unterwegs gewesen zu sein. Dabei habe er seinen Penis aus der Hose heraushängen lassen und sei zwei Mädchen begegnet, die ihren Hund ausführten.

Die Richterin war damals wenig milde gestimmt gewesen, weil die verhandelte Tat exakt zwischen dem Urteilsspruch am 12. Oktober 2019 und zwei Wochen danach, als er rechtskräftig wurde, geschehen ist. Auch da war es um exhibitionistische Handlungen gegangen.