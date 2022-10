Wie eine Familienlotsin einer Familie im Landkreis Oldenburg hilft

Alleinerziehende Mutter von drei kleinen Kindern berichtet

+ © Landkreis Beratung und Hilfe: Familienlotsen unterstützen Eltern und Kinder dabei, den Alltag zu bewältigen. © Landkreis

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wenn einem alles über den Kopf wächst: Eine alleinerziehende Mutter aus dem Landkreis Oldenburg berichtet, wie eine Familienlotsin ihr hilft.

Wildeshausen – Wie eine ehrenamtlich tätige Familienlotsin helfen kann, stellt der Landkreis Oldenburg in einer Pressemitteilung anhand des Beispiels einer kleinen Familie dar. Mutter Hannah Bauer (Name geändert, Anm. d. Red.) berichtet, wie ihr Alltag als alleinerziehende Mutter von drei Kindern aussah und was die ehrenamtliche Hilfe für sie bedeutet hat.

Die „Große“ war gerade zwei Jahre alt, als Bauers Zwillinge drei Wochen zu früh auf die Welt kamen. „Ich war von Anfang an alleinerziehend und überrascht, als ich in der Schwangerschaft von den Zwillingen erfuhr“, erinnert sie sich. „Aber mein erster Gedanke war auch: Das schaffe ich schon. Andere schaffen es doch auch.“

Neu geborene Zwillinge und eine zwei Jahre alte Tochter

Die Wochen und Monate nach der Geburt verlangten der Mutter viel ab. „Die erste Zeit war hart, wenig Schlaf, viel Weinen der Zwillinge und die Trotzphase der Großen. Der Satz ,Einer schreit immer‘ passte einfach perfekt“, beschreibt Bauer die Lage. Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Hebamme aufgrund des ersten Lockdowns bereits kurz nach der Geburt nicht mehr ins Haus kommen konnte und soziale Kontakte fehlten.

Nicht nur die kleinen Kinder, auch andere Baustellen forderten die junge Familie. „Als die Zwillinge ein Jahr alt waren, habe ich mich noch für einen Anbau ans Haus entschieden, da der Wohnraum einfach zu klein für uns alle war“, berichtet Bauer. „Diese weitere Unruhe und Arbeit und der damit verbundene Stress zehrten zusätzlich an meinen Kräften und Nerven.“

Der Landkreis bietet verteilt über die Kommunen Treffpunkte für Eltern an. „Beim Besuch des ,Café Bobbycar‘ mit den Zwillingen nach dem Lockdown konnte ich dann nicht nur neue Kontakte zu anderen Müttern mit Kindern knüpfen, sondern erfuhr auch von dem Projekt ,Familienlotsen‘“, sagt Bauer. Zuerst habe sie sich aber nicht getraut, sich ans Familien- und Kinderservicebüro des Landkreises Oldenburg zu wenden, aus Angst, dass das ein schlechtes Licht auf sie wirft. „Alleinerziehend und Hilfesuchend – das stand für mich für ,überfordert und nicht gut genug sein für die eigenen Kinder‘. Ich habe mich dann aber doch überwunden und um Vermittlung einer Familienlotsin gebeten.“

Neuer Kurs startet im November

Das war Christina Melloh. „Sie besuchte uns einmal wöchentlich und stand uns im Alltag zur Seite. Sie gab mir viele Tipps und half mir, wieder zu sehen, dass von außen betrachtet alles nicht so schlimm ist, wie ich es fühlte“, sagt Bauer über die Ehrenamtliche, die sie auch einen „Engel“ nennt. Die Familienlotsin habe sie bei den Entwicklungsschritten der Kinder begleitet und immer wieder neue Impulse für den Alltag wie das Einführen von Ritualen gegeben. „Hätte ich eher gewusst, dass man einfach und schnell Hilfe durch eine Familienlotsin bekommen kann und auch annehmen darf, ohne gleich als ,schlechte Mutter‘ zu gelten, hätte ich dies viel früher in Anspruch genommen“, blickt Bauer zurück. Mit helfenden Händen und einem objektiven Kopf zum Mitdenken, sei für sie vieles einfacher geworden.

Melloh ergänzt, dass sie ihre Schwerpunkte darin gesehen habe, die Bedürfnisse aller Familienmitglieder im Blick zu behalten. Außerdem habe sie der Mutter zugehört und sie darin bestärkt, achtsam mit sich selbst umzugehen. Aber nicht nur Erziehungsfragen standen im Mittelpunkt. Es habe viele unbeschwerte Momente gegeben, bei denen sie und Bauer gemeinsam mit den Kindern Eis essen oder spazieren gegangen sind.

Auf die Frage, was sie zur Mitarbeit im Projekt bewegt, antwortet Melloh: „Das, was ich zurückbekomme, ist für mich sehr wertvoll: Ein Lächeln, eine Geste, ein ,Danke‘ und einfach das Gefühl, gemeinsam etwas zum Guten bewegt zu haben. Das stimmt mich zufrieden und gibt Sinn.“

Familienlotse werden

Am Mittwoch, 2. November, beginnt eine zehn Abendtermine umfassenden Qualifizierung für neue Familienlotsen im Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen. Die Maßnahme soll bis Weihnachten beendet sein, kann also trotz der Schließung der Einrichtung über die Bühne gehen. Bei Interesse oder Fragen steht das Familien- und Kinderservicebüro des Landkreises Oldenburg unter der Telefonnummer 04431/85262 zur Verfügung.