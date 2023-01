Wie die historische Bausubstanz in Wildeshausen erhalten?

Von: Ove Bornholt

Teilen

Alt und neu: In der Wildeshauser Innenstadt befindet sich historische Bausubstanz neben Gebäuden, die jüngeren Datums sind. © bor

Wie kann die historische Bausubstanz in der Wildeshauser Innenstadt erhalten werden? Ein erfahrener Referent beschäftigt sich nun mit dem Thema.

Wildeshausen – Dass Wildeshausen eine Stadt mit Geschichte ist, wird wohl kaum jemand bestreiten, schließlich handelt es sich um die älteste Stadt im Oldenburger Land. Wie diese Geschichte bewahrt werden kann, steht jedoch auf einem anderen Blatt. Interessante Antworten verspricht der Vortrag „Die Altstadt Wildeshausen – ein Sanierungsfall? Das Sanierungskonzept der Fontanestadt Neuruppin als Vorbild und Beispiel“ am Dienstag, 24. Januar, ab 20 Uhr. Der Architekt Arne Krohn berichtet in der Reihe „Geschichte im Rathaus“ des Bürger- und Geschichtsvereins Wildeshausen, wie die brandenburgische Stadt Neuruppin mit ihrem historischen Erbe umgegangen ist.

Dort werden laut Ankündigung seit den 1990er-Jahren konsequent verschiedene Sanierungskonzepte für die einzelnen Stadtteile umgesetzt. Grundlage dafür sei eine Erhaltungssatzung für die historische Altstadt. Der Vortrag werde das Beispiel Neuruppin vorstellen und erläutern, wie dort mit der Altbausubstanz umgegangen wird. Im Anschluss sind die Zuhörer eingeladen, über die Realisierbarkeit solcher Konzepte auch für Wildeshausen zu diskutieren.

Referent 30 Jahre lang Baudezernent in Neuruppin

Krohn ist Architekt und war bis 2021 insgesamt 30 Jahre lang Baudezernent in Neuruppin. In seiner Funktion habe er maßgeblich an der Gestaltung und Umsetzung verschiedener Konzepte mitgewirkt, heißt es weiter. Er habe großen Anteil an dem heutigen Wert und der Ausstrahlung Neuruppins als Flächendenkmal.

Der Bürger- und Geschichtsverein setzt sich für den Erhalt alter, historisch wertvoller Gebäude ein. Sie erzählten vom Leben früherer Generationen und würden zur Unverwechselbarkeit des Ortes beitragen, so der Verein. Viele Wildeshauser legten großen Wert auf dieses historische Erbe. „Man ist stolz auf die Zeugnisse und sichtbaren Spuren der Vergangenheit. Dieser Stolz muss aber auch gepflegt werden! Leider sind vor allem in den vergangenen Jahren viele erhaltenswerte Bauten in Wildeshausen verschwunden“, heißt es weiter. Wenn dann noch „gesichtslose, uniforme Neubauten“ an ihre Stelle treten, verschwinde der unverwechselbare Charakter der Stadt – und vielleicht auch bald die lokale Identität. Im Nachgang des Vortrags soll darüber gesprochen werden, was die Wildeshauser tun können, um dem entgegenzuwirken – und wie sie von Erfahrungen anderer Orte profitieren können.

Zwei weitere Vorträge im Frühjahr

Zuletzt hatte sich auch die Politik intensiv mit dem Thema beschäftigt. Der Stadtrat stimmte im Oktober dem neuen Konzept „Wildeshausen 2030plus“ zu, mit dem der bauliche Erhalt der Innenstadt gesichert werden soll. Außerdem wird eine Rehistorisierung angestrebt.

In diesem Frühjahr sind noch zwei weitere Vorträge in der Reihe „Geschichte im Rathaus“ geplant. Am Dienstag, 21. Februar, ab 20 Uhr geht es um das „Verborgene und Offensichtliche. Spurensuche in Wildeshausen“. Die beiden Mitarbeiterinnen des Vereins, Cornelia Harms und Dr. Eva-Maria Ameskamp, planen eine Bilderreise durch die Stadt.

„Zu Beginn unserer Zeitrechnung – Ergebnisse der Ausgrabungen an einer Siedlung am Hunteufer“ heißt es dann am Montag, 6. März, ab 20 Uhr. Es geht um Spuren von zwei Wohnhäusern aus der Zeit um Christi Geburt, die bei Untersuchungen gefunden wurden.