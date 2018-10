Widukind auf dem Markt – „Gondzo“ auf der Werkstatt

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. Ob der alte Sachsenherzog Widukind vor mehr als 1 000 Jahren mal in Wildeshausen über den Marktplatz geritten ist, weiß niemand. Im kommenden Jahr soll er aber künstlerisch verfremdet vor dem Rathaus auftauchen. Das ist eine Idee des Hanstedter Künstlers Robert Wirth.

Der 73-Jährige ist international bekannt – in der Wittekindstadt wird er jedoch kaum als multitalentierter Freigeist wahrgenommen. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn außer dem Wittekind auf dem Marktplatz erscheint bald ein überlebensgroßer „Gondzo“ auf einer Autowerkstatt an der Ahlhorner Straße.

„Ich bin ein Wittekindfan“, sagt der in der Landgemeinde lebende Wirth. Der Sachsenherzog habe einen unbändigen Freiheitsdrang gehabt und Karl dem Großen die Stirn geboten. Der Künstler vermutet, dass die Eltern des Herrschers auf seiner viele Jahrhunderte alten Hofstelle Vieh gehalten haben. Immerhin gibt es ihm zufolge im Erdreich sehr alte Fundstücke wie Runensteine.

Fundstücke prägen ohnehin das Leben des Grafikers, Illustrators, Holzflugzeugbauers, Piloten und Dichters. Während der Name Widukind Waldkind oder Kind des Waldes bedeutet, könnte man Wirth als Waldsammler bezeichnen. Der 1945 in Hamburg geborene Künstler sieht sich selbst als Zeitreisenden und Sammler. „Pick up a piece of gravel while you travel“, lautet seine Maxime – „Nimm ein Steinchen mit, wenn du unterwegs bist.“ So liest er Steine und Hölzer auf, um seine Kunstwerke zu schaffen, die sehr fantasievoll und detailreich sind. Eben wie der Widukind, der auf dem Marktplatz stehen soll.

„Ich habe vor einer Weile bei Gartenarbeiten eines Verwandten eine riesige Kirschbaumwurzel entdeckt“, erzählt Wirth. Sofort sei in seinem Kopf das Bild eines Reiters auf einem großen Pferd entstanden.

Nun hängt die Wurzel in der Künstlerwerkstatt in Hanstedt und wird gezielt ausgeschmückt. Unter anderem kann der Reiter später durch ein Horn dumpfe Laute von sich geben. Er hat ein Bein, das aus einer alten Prothese besteht, und über seine Füße sind alte Stiefel gestülpt.

Fast ein Kontrastprogramm wird eine 2,5 Meter hohe Figur aus Polyester sein, die Wirth im kommenden Jahr über der Autowerkstatt „Go Gondzo“ an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen installieren möchte. Die Fantasiegestalt wurde von Inhaber Christian Wilmer erdacht, der früher mit Spitznamen „Gondzo“ gerufen wurde. Wirth hatte seinen Wagen dort reparieren lassen und angeboten, einige Kunstwerke in den Räumen der Werkstatt auszustellen. So befinden sich dort nun ebenso Skizzen wie fantasievolle Aquarelle und Ölgemälde aus der englischen Geschichte. „Es gibt sogar Kaufinteressenten“, erzählen Nicole und Christian Wilmer. Ganz besonders freuen sie sich aber auf „Gondzo“, der ein Blickfang sein soll.

„Man muss ungewöhnliche Plätze für Kunst suchen“, sagt Wirth. „Die Menschen nehmen das gerne an.“ Kommendes Jahr wird sich in der Stadt zeigen, ob der exzentrische Künstler recht hat und weiter behaupten kann: „Wildeshausen ist für mich ein feiner Platz.“