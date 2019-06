Wichtige Aufgaben bleiben liegen

+ Der Baubereich im Wildeshauser Stadthaus ist überlastet. symbolFoto: dpa

Wildeshausen – Wegen mehrerer Großprojekte wie der anstehenden Freibadsanierung und „Zukunft Stadtgrün“ bleiben in der Wildeshauser Stadthaus wichtige Aufgaben liegen. „Die Verwaltung ist im Hinblick auf die vielen ausstehenden Projekten zeitlich nicht in der Lage, ein Vergabeverfahren mit Einzelgewerken durchzuführen“, heißt es in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des Piraten-Ratsherrn Uwe Bock. Der Politiker wollte wissen, warum ein Generalunternehmer die neue Kita an der Weizenstraße bauen soll. Für den parteilosen Ratsherren Karl Schulze Temming-Hanhoff ist diese „schlüsselfertige Lösung“ wesentlich teurer als mit der Vergabe von Einzelgewerken. Die Kosten betragen rund zwei Millionen Euro. Das Gebäude soll Ende 2020 stehen.