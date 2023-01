Whitney Houstons Porsche hat Wildeshausen verlassen

Von: Dierk Rohdenburg

Verkauft: Ein Porsche 964, der Whitney Houston gehört hat. © Hilchner

Wildeshausen – Der weiße Porsche 964, der früher der Pop-Soulkünstlerin Whitney Houston gehört hat, steht nicht mehr in Wildeshausen.

Wie der vormalige Besitzer Rolf Hilchner auf Nachfrage mitteilte, wurde der Wagen bereits vor Weihnachten verkauft, und zwar zum ursprünglich aufgerufenen Preis von 109 110 Euro.

Der neue Käufer, der bereits wenige Tage nach der Angebotsveröffentlichung zugeschlagen hat, möchte nicht genannt werden. Es ist auch nicht bekannt, ob das Auto sicher und trocken in der Garage aufbewahrt wird oder noch mal über heimische Straßen fährt. Der Käufer kommt nach Hilchners Angaben aus dem Raum Oldenburg und hat wohl bei dem Preis gar nicht mehr verhandelt, sodass die Transaktion schnell über die Bühne gehen konnte.

Verkauf zum Filmstart über Whitney Houston

Das Cabriolet stand wie berichtet nur etwa ein Jahr in Wildeshausen. Hilchner hatte den Wagen über einen Autohändler in Karlsruhe erworben und auch auf heimischen Straßen bewegt. Da er sich aber einen Porsche 964 WTL zugelegt hatte, wollte er das Fahrzeug anlässlich des Filmstarts in den Kinos über die im Jahr 2012 verstorbene Künstlerin wieder verkaufen.

Whitney Houston © dpa

Erstmals zugelassen wurde der Porsche 1991 auf die Firma Nippy Inc. Diese gehörte der Soul- und Popsängerin Whitney Houston. Der Wagen hatte rund 10.000 Kilometer auf dem Tacho, als er 1996 nach Florida verkauft wurde. Vor Hilchner nannte ein Texaner den Porsche sein Eigentum. Das weiße Cabriolet hat 250 Pferdestärken und beschleunigt nach Angaben seines ehemaligen Besitzers von 0 auf 100 in 6,4 Sekunden. Im Kassettenfach in der Mittelkonsole des Porsche steckte beim Verkauf der Soundtrack zum Film „Bodyguard“. Die Biografie über Whitney Houston hatte Hilchner ebenfalls mit zum Autohändler gebracht. Beides wechselte den Besitzer. Geändert wird allerdings das Autokennzeichen. Dort stand hinter dem OL für den Landkreis Oldenburg ein WH für Whitney Houston als Erinnerung an die prominente Vorbesitzerin.