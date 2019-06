Am Westring darf aber gebaut werden

Schwierige Querung für Radfahrer: Mit einer Ampelanlage soll die Verkehrssituation an der Kreuzung Bargloyer Weg/Westring sicherer gestaltet werden.

Wildeshausen – Es ist eine der Fragen, die viele Bürger der neuen Baugebiete vor Bargloy mittlerweile schon seit Jahren beschäftigt: Wann wird die Ampelkreuzung am Wildeshauser Westring gebaut, die Radfahrern und Fußgängern, die aus dem Bargloyer Weg kommen, eine sichere Querung ermöglicht?

Unterschiedliche Einschätzungen

Recht unterschiedlich sind die Antworten darauf aus dem Wildeshauser Stadthaus und von der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg. Der Wildeshauser Fachbereichsleiter Hans Ufferfilge verweist auf Anfrage unserer Zeitung darauf, dass die Nutzungsvereinbarung noch nicht unterzeichnet ist. Diese sei erforderlich, weil es sich beim Westring um eine Landesstraße handele. „Es ist alles vorgeprüft. Wir bereiten gerade die Ausschreibungen vor. Nach Vertragsunterzeichnung kommt es zur Umsetzung hoffentlich noch in diesem Jahr“, so Ufferfilge.

„Arbeiten können jederzeit beginnen“

Nach Auskunft von Sebastian Mannl, Leiter des Geschäftsbereiches Oldenburg der Landesbehörde, besteht gar kein dringender Handlungsbedarf für eine Vertragsunterschrift: „Für die bauliche Umsetzung ist das noch nicht zwingend“, erklärt er. Die Stadt könne jederzeit mit den Arbeiten beginnen.

435.000 Euro in den Haushalte eingestellt

Wie berichtet, beabsichtigt die Stadt Wildeshausen, die Kreuzung der Landesstraße 873 (Westring) mit dem Bargloyer Weg mit einer Ampelanlage auszustatten. Dafür sind 435.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Als Grund für den Kreuzungsumbau wird der gestiegene Querungsbedarf genannt, der allerdings bei Verkehrszählungen noch nicht so hoch war, dass das Land die Kosten übernehmen würde.

Wildeshausen trägt sämtliche Kosten

„Die Abstimmungsgespräche mit meinem Haus als verantwortlichem Baulastträger der Landesstraße sind abgeschlossen. Die Hauptgeometrie der Kreuzung bleibt im Wesentlichen unverändert“, teilt Mannl mit. Es sei geplant, die Fahrbahn der Landesstraße im Kreuzungsbereich zu erneuern und nach den neuen Anforderungen zu markieren. Die Querungshilfe südlich des Kreuzungsbereichs werde zurückgebaut.

Land verzichtet auf Ablöseforderungen

„Sämtliche mit dem Umbau entstehenden Kosten trägt die Stadt Wildeshausen. Die Stadt wird den Betrieb der Ampelanlage sicherstellen. In dieser Konstellation verzichtet das Land auf Ablöseforderungen für künftige Unterhaltung und Erneuerung der Kreuzungsbestandteile“, führt Mannl aus.

Erst Antrag im Stadtrat aus dem Jahr 2016

Damit die Abstimmungen für beide Seiten verbindlich vereinbart werden, werde zwischen dem Land Niedersachsen und der Stadt Wildeshausen eine Nutzungsvereinbarung abgeschlossen. Die bauliche Umsetzung der Planung obliege der Stadt Wildeshausen.

Wenn diese dann tatsächlich erfolgt ist, könnte damit ein Kapitel abgeschlossen werden, das Ende 2016 aufgeschlagen worden war. Ratsherr Jens-Peter Hennken (CDW) hatte damals einen Antrag gestellt, der von der Politik mehrheitlich unterstützt wurde. Ursprünglich war man davon ausgegangen, mit 115.000 Euro auszukommen. Das Landesamt hatte jedoch Einwände, die einen deutlich aufwendigeren Ausbau erforderlich machen.