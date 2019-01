Wesentlich weniger Ersthelfer als erhofft

Landkreis - Bei einem Herzstillstand ist eine schnelle Behandlung für die Patienten überlebenswichtig. Um eine möglichst zeitnahe Behandlung zu gewährleisten, haben die Landkreise im Nordwesten - darunter der Landkreis Oldenburg - das Projekt der Gesundheitsregionen „Erleben - Erhöhung der Überlebensrate nach Herzstillstand“ ins Leben gerufen. Über eine App erhalten freiwillige Helfer aus der Nachbarschaft eine Nachricht auf ihr Smartphone und werden - parallel zu einem Rettungswagen - zu ihrem Einsatzort geleitet (wir berichteten). Nach einem Jahr zieht das Projekt eine erste Bilanz: Und die ist nur in Teilen positiv, berichtet Rabea Beyer, Koordinatorin der hiesigen Gesundheitsregion.

„Wir haben noch zu wenig Helfer“, schildert sie die Situation. Geplant war, über den Projektzeitraum von drei Jahren 1 000 Helfer je Landkreis zu gewinnen - gegenwärtig haben sich im Oldenburger Land aber nur 220 gemeldet. „Davon sind drei Viertel ausgebildete Professionelle, etwa von Rettungsdiensten“, weiß Beyer. Viele Laien hätten offenbar Angst, etwas falsch zu machen, oder spontan alles stehen und liegen lassen zu müssen - und scheuten sich gleichzeitig, eine eingehende Alarmierung abzulehnen, erläutert die Expertin. Doch das sei vollkommen unbegründet, so Beyer weiter: „Jeder hat stets das Recht, ohne Begründung, oder gar Strafe, abzulehnen.“ Eine negative Entscheidung werde in keiner Weise von dem System aufgezeichnet. Auf je mehr Schultern die Aufgabe verteilt werden kann, umso seltener werde der Einzelne alarmiert, sagt Beyer. Bei den angepeilten 10 00 Personen wäre das rechnerisch ein Einsatz alle drei Jahre. Und umso mehr Freiwillige es gebe, so größer sei zudem die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ersthelfer rechtzeitig bei dem Patienten eintrifft. „Es sollte für jeden selbstverständlich sein, zu helfen“, appelliert sie an mögliche Einsatzkräfte. Ideal wäre das Eintreffen der Helfer nach drei bis vier Minuten, um mit der Herzmassage zu beginnen.

Innerhalb des vergangenen Jahres gab es 88 Alarmierungen, von denen 34 angenommen wurden. Die meisten waren mit je 21 Fällen in Wildeshausen und Ganderkesee zu verzeichnen. Aktuell dauert es im Durchschnitt bis zu acht Minuten bis der alarmierte Ersthelfer am Einsatzort eintrifft. Da das Gehirn aufgrund der Sauerstoffunterversorgung bereits nach drei bis fünf Minuten Schäden erleidet, soll diese Zeit weiter minimiert werden. Befindet sich ein dritter Helfer in der Nähe, kann dieser zum nächstgelegenen Defibrillator geleitet werden.

Um mehr Ersthelfer zu gewinnen, hat die Gesundheitsregion inzwischen gezielt Ärzte angeschrieben, aber auch Sportvereine - denn jeder Übungsleiter verfügt über eine geeignete Ausbildung. Gerne besuchten die Mitarbeiter auch Vereine und Firmen, um über das Projekt zu informieren, so Beyer. Die Gesundheitsregion ist unter der Telefonnummer 04431/85674 erreichbar oder per E-Mail an die Adresse gesundheitsregion@oldenburg-kreis.de

Rettung per App:

www.projekt-erleben.de