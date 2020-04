Wertstoffhöfe bald wieder offen

Kunden müssen Verhaltensregeln beachten

+ Wieder geöffnet sind alle Wertstoffhöfe ab Dienstag. Foto: dpa

Wildeshausen – Neben der Müllumschlagstation in Neerstedt, die seit zwei Wochen wieder komplett zur Verfügung steht, werden ab Dienstag, 28. April, nun auch die Wertstoffhöfe in Ganderkesee, Hude, Wardenburg und Wildeshausen, sowie die drei kleineren Grünabfall-Sammelstellen in Großenkneten, Hatten und Harpstedt wieder geöffnet. Somit stehen zum 28. April alle Entsorgungsanlagen im Landkreis Oldenburg zu den regulären Öffnungszeiten und mit dem üblichen Entsorgungsangebot zur Verfügung.