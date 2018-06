Werder-Trikot an den Meistbietenden

Viele Aktivitäten der Freiwilligen Feuerwehr

+ Die Jugendfeuerwehr musste unter anderem Kisten überein-anderstapeln. - Foto: Schunk

Wildeshausen - Die Freiwillige Feuerwehr Wildeshausen hat einen extremen Mai hinter sich, was Einsätze und Informationsveranstaltungen betrifft. Und auch der Juni dürfte kaum ruhiger werden, da am Wochenende, 9. und 10. Mai, rund um den Tag der offenen Tür im Feuerwehrhaus in der Pagenmarsch einiges los ist.