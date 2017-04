Werder-Stars geben Autogramme im „Euronics XXL“

Wildeshausen - Zehn Jahre ist es her, dass ein junger Spieler namens Clemens Fritz im Wildeshauser Elektro-Fachmarkt „Euronics XXL“ Autogramme gab und für lange Fan-Schlangen vor der Eingangstür sorgte.

Nun geben sich zwei junge Werder-Spieler die Ehre, wobei der eine schon bald nach Hoffenheim wechselt, der andere aber gerne zu einer festen Größe beim Bremer Bundesligisten werden möchte: Am Mittwoch, 19. April, sind von 18 bis 19 Uhr die beiden Fußball-Profis Florian Grillitisch und Milos Veljkovic in der Kreisstadt zu Besuch am Westring.

„Euronics XXL“ gehört bereits seit zwei Jahren zum Sponsorenkreis von Werder Bremen, so Verena Plug vom Marketing des Fachmarktes. Allerdings sei es schon etwas Besonderes, zwei Werder-Profis gleichzeitig zu Besuch zu haben.

Eigene Fanartikel können mitgebracht werden

+ Milos Veljkovic Werder-Fans sollten sich schon jetzt Gedanken machen, welche Utensilien sie signieren lassen wollen. Wer mehr als eine Autogrammkarte haben möchte, darf Bälle, Trikots oder Plakate mitbringen. Ganz Hartgesottene lassen sich den Schriftzug auf die Haut schreiben und ein Tatoo machen.

Der 21-jährige Defensivspieler Vejlkovic steht bei Werder seit rund einem Jahr unter Vertrag. Er wuchs in der Jugend des FC Basel auf und wechselte 2011 zu Tottenham Hotspurs. 2013 holte der Serbe mit dem U-19-Nationalteam den Europameistertitel.

Der Österreicher Grillitsch ist seit 2015 bei Werder und feierte vor wenigen Tagen sein Debüt bei der österreichischen Nationalmannschaft. Er erzielte in dieser Saison trotz langer Verletzung zwei Bundesliga-Tore für Werder, wechselt aber im Sommer ablösefrei zur TSG Hoffenheim.

dr