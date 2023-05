Vier Biogasanlagen sollen moderat erweitert werden

Von: Ove Bornholt

Arbeiten zusammen: Die Biogasanlagen-Betreiber beziehungsweise -Anteilseigner Andreas Debbeler (stehend, von links), Ralf Stöver, Reinhold Willenborg (hinten), Oliver Wilken und Dirk Johannes mit den Planern Carsten Bahlburg (sitzend, von links) und Oliver Bade. © bor

Kooperation in der Wildeshauser Landgemeinde: Vier Biogasanlagen sollen moderat erweitert werden, um sie zukunftssicher zu machen.

Düngstrup/Bühren/Heinefelde – Die Betreiber von vier Biogasanlagen aus der Wildeshauser Landgemeinde arbeiten an einem gemeinsamen Konzept für die Zukunft, das sie am Montagabend der Presse, der Politik und der Stadtverwaltung vorgestellt haben. Geplant ist, die Leistung an jedem Standort moderat zu steigern und das Biogas zu Biomethan zu veredeln. Dann hätte es Erdgasqualität und könnte den Weiterbetrieb der Anlagen sichern. Denn der ist gefährdet, weil die zugesicherte Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 20 Jahre nach Inbetriebnahme der Anlagen ausläuft. Und angesichts steigender Produktionskosten, unter anderem weil die Rohstoffe zuletzt teurer geworden sind, wären die Betriebe auf Dauer nicht mehr rentabel. „Für viele Biogasanlagen, die aktuell einen wertvollen Beitrag zur regionalen und nachhaltigen Energieversorgung leisten, bedeuten die aktuellen Rahmenbedingungen: Investieren oder Abschalten“, fassten die Planer Carsten Bahlburg und Oliver Bade die Lage zusammen.

Konkret geht es um eine Anlage in Heinefelde (Betreiber Reinhold Willenborg), eine in Bühren (Ralf Stöver) und zwei in Düngstrup (Andreas Debbeler). Mehrere Landwirte halten Anteile und wollen nun zusammenarbeiten, um die großen Zukunftsinvestitionen zu stemmen.

Von 2,3 auf 2,7 Millionen Kubikmeter Biogas pro Jahr

Alle vier Anlagen eint, dass sie zurzeit rund 2,3 Millionen Kubikmeter Biogas pro Jahr produzieren können. Diese Leistung soll auf jeweils 2,7 Millionen steigen. Dafür sollen mehr landwirtschaftliche Reststoffe wie Gülle und Mist, aber auch Stroh eingesetzt werden.

Das würde sich allerdings auf die Zahl der Transporte auswirken. Wie Bahlburg und Bade vorrechneten, sind zurzeit insgesamt rund 4 000 Anlieferungen und 2 200 Abtransporte der Gärreste pro Jahr zu verzeichnen. Künftig wären es 5 400 Anlieferungen und knapp 3 100 Abtransporte. Allerdings verteilen sich die Fahrten auf alle vier Standorte. Konkret bedeutet das: Wenn heute statistisch gesehen dreimal am Tag Gülle, Mist und Ernte in Bühren, Heinefelde und zweimal in Düngstrup angeliefert werden, sind es nach der Erweiterung vier Fahrten. Bei den Gärresten sieht es ähnlich aus. Wobei zur Erntezeit mehr gefahren werden dürfte als zu anderen Jahreszeiten.

Über Rohrleitungen soll das Biogas zu einer Aufbereitungsanlage transportiert werden. Diese soll an einem der vier Standorte errichtet werden. Denkbar ist auch, dass zwei Aufbereitungsanlagen benötigt werden.

Die Planungen sind noch ganz am Anfang, sollen aber schon jetzt angestoßen werden. Denn zum einen müssten die Flächennutzungs- und Bebauungspläne durch die Stadt geändert werden. Vor Ort sind zum Beispiel Anpassungen bei den Lagerflächen beziehungsweise -hallen nötig. Zum anderen gibt es lange Vorlaufzeiten, was die Zusammenarbeit mit der Oldenburger EWE angeht. Die Landwirte hoffen, dass das Biomethan im Jahr 2027 erzeugt werden kann.

Von der Modernisierung und Erweiterung versprechen sich die Investoren nicht nur eine Sicherung der Zukunft. Die Strom- und damit auch die Wärmeerzeugung bleibe erhalten, so die Planer. Und für Letztere gibt es offenbar durchaus Nachfrage. Es gäbe Anfragen, informierten Bahlburg und Bade. Denkbar wäre zum Beispiel ein Blockheizkraftwerk vor Ort zu errichten, das dann aus den Biogasanlagen in der Landgemeinde gespeist wird. Ein möglicher Abnehmer wäre zum Beispiel das Krankenhaus Johanneum.

Über die konkreten wirtschaftlichen Vorteile hinaus werben die Landwirte mit einer Verbesserung der CO₂-Bilanz der Kommune, dem Erhalt beziehungsweise der Erhöhung von Gewerbesteuer-Einnahmen, der Stärkung der regionalen Wirtschaft durch Aufträge an Handwerker vor Ort und einer größeren Unabhängigkeit gegenüber anderen Energiequellen. Langfristig sei sogar Wasserstoff eine Zukunftsoption. In kürzerer Zeit ließe sich hingegen die Errichtung einer Biomethan-Tankstelle realisieren – zum Beispiel für Speditionen.