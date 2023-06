Liveticker: Wer wird neuer Kinderschützenkönig in Wildeshausen?

Von: Dierk Rohdenburg

Nach dem finalen Schuss im Jahr 2022: Der neue Kinderkönig Lennard Wulf jubelt. © bor

Wer wird Kinderschützenkönig der Wildeshauser Schützengilde? Verfolgen Sie den Wettbewerb im Krandel in unserem Liveticker:

16.36 Uhr: Jetzt steht die Teilnehmerzahl fest: Es schießen 29 Jungen aufgeteilt in vier Gruppen. Von daher könnte bereits kurz nach 18 Uhr der König feststehen.

16.26 Uhr: Vor dem Rathaus haben sich schon 26 Jungs für das Schießen angemeldet. Es können sich weitere im Krandel anmelden. Vor einem Jahr haben 26 Jungen geschossen. Mal sehen, wie viele es diesmal werden.

16.14 Uhr: Heute wird der Nachfolger für Lennard Wulf gesucht, der 2022 als 14-Jähriger im Finale siegte. Lennard ist 15 Jahre alt und zog vor wenigen Stunden mit seiner Königin Franziska Pleus in den Krandel ein.

Die jungen Schützen üben bereits. © bor

16.11 Uhr: Anders als bei den Erwachsenen, die mit Gewehren auf den Papagoy an der Vogelstange schießen, sind bei den Jungen aus Sicherheitsgründen nur Oberlader-Armbrüste erlaubt. Wer sich nicht am Ausmarsch aus der Stadt beteiligt hat, darf auch nicht schießen. Die Teilnehmer am Wettbewerb müssen zudem eine Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten vorlegen.

Gegen 18.30 Uhr soll der neue Kinderkönig feststehen. Er erwählt sich eine Königin, und alle Anwesenden begleiten ihn zurück in die Stadt. Die junge Majestät erhält einen Orden und ein Geschenk als bleibende Erinnerung. Die Vizekönige (Gruppensieger) nehmen auf dem Krönungsplatz ebenfalls Orden entgegen. Im Festzelt angekommen, werden zunächst alle Kinder, die am Ausmarsch teilgenommen haben, kostenlos mit Butterkuchen und Getränken versorgt. Dann beginnt der große Kinderkönigsball.